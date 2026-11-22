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Bayern Munich skeptis soal transfer pada bursa musim dingin mendatang. Sementara itu, Michael Olise dan Harry Kane yang cedera tidak dapat mengunjungi klub penggemar mereka. Kabar dan rumor seputar FCB.

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Bayern Munich, Kabar: Herbert Hainer dan Jan-Christian Dreesen skeptis soal transfer musim dingin

Herbert Hainer dan Jan-Christian Dreesen menunjukkan sikap cenderung berhati-hati soal kemungkinan transfer Bayern Munich pada musim dingin saat menghadiri rapat umum tahunan klub, Sabtu.

"Faktanya, ini situasi yang tidak kami perkirakan. Di sisi lain, kondisinya seperti ini: Luis Diaz akan kembali, Phonzie (Alphonso Davies) akan fit lagi dalam dua pekan, Serge (Gnabry) juga perlahan mulai kembali berlatih. Jadi, saya rasa kami tidak perlu mengambil langkah pada jeda musim dingin," kata presiden klub Hainer, merangkum situasi terkini di klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

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Menurutnya, klub memang harus berhati-hati soal transfer musim dingin. "Kalau memang diperlukan, Bayern selalu mampu mengambil langkah. Namun, itu bukan keinginan kami. Kalau menengok ke belakang, kami tidak begitu puas dengan perekrutan pada musim dingin atau pada hari-hari terakhir bursa transfer," ujar Hainer.

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CEO Dreesen menyampaikan pandangan serupa. Ia mengungkapkan bahwa transfer musim dingin sejauh ini "tidak masuk rencana", sebab mereka harus lebih dulu "menunggu para pemain yang kembali". "Jamal Musiala sudah kembali, sementara beberapa pemain lain hampir menyusul: Luis Diaz, Alphonso Davies. Setelah itu, kami akan melihat bagaimana menyikapinya pada musim dingin. Sejauh ini, kami tidak berencana melakukan banyak aktivitas."

Meski begitu, sepakbola merupakan dunia yang cepat berubah. "Kami melihatnya kemarin. Siapa yang menyangka kami akan kehilangan Harry Kane selama beberapa bulan akibat tindakan lawan yang sama sekali tidak perlu itu? Karena itu, sulit memberikan laporan situasi terkini. Biasanya, laporan seperti itu kemudian berbalik menghantui Anda," kata Dreesen.

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Menurut CEO FCB itu, penyerang seperti Harry Kane juga tidak mudah digantikan. "Cara dia menghidupkan permainan kami dan menentukan tempo sungguh unik. Pelatih akan menemukan jawaban yang tepat, saya sangat yakin akan hal itu."

Pada Jumat malam, penyerang tim nasional Inggris itu mengalami robek ligamen sindesmosis saat bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . Akibatnya, ia diperkirakan akan absen membela Bayern selama beberapa bulan.

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Michael Olise juga cedera saat menghadapi Effzeh , tetapi ia mungkin sudah bisa kembali bermain melawan HSV akhir pekan mendatang. Selain itu, Bayern saat ini juga harus bermain tanpa Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Luis Diaz.

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Bayern Munich, Rumor: Michael Olise dan Harry Kane membatalkan kunjungan ke klub penggemar

Akibat cedera masing-masing, Harry Kane dan Michael Olise dilaporkan membatalkan kunjungan ke klub penggemar yang semula dijadwalkan pada Minggu. Demikian laporan Bild.

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Kedua bintang Bayern Munich itu semula akan mengunjungi "FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun" di Traunstein (Kane) serta "Schiltberger Bajuwaren" di dekat Augsburg (Olise). Namun, cedera mereka menggagalkan rencana tersebut.

Kane mengalami robek ligamen sindesmosis saat menghadapi 1. FC Köln pada Jumat, sehingga akan absen membela Bayern selama beberapa bulan. Olise juga cedera saat menghadapi FC, tetapi ia "hanya" mengalami memar ringan dan karena itu mungkin sudah bisa kembali bermain melawan HSV akhir pekan mendatang.

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Bayern Munich, Kabar: Pep Guardiola melontarkan pujian tinggi kepada Vincent Kompany

Pep Guardiola melontarkan pujian setinggi langit kepada pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany.

"Dia adalah kapten saya di Manchester City. Dia banyak membantu saya ketika saya mulai melatih City, dan sejak saat itu sudah terlihat bahwa dia akan menjadi pelatih hebat. Saya sangat senang dia sekarang berada di Bundesliga," kata pelatih asal Spanyol itu dalam wawancara dengan Bundesliga Magazin.

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Sejak mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Manchester City pada musim panas lalu, ia kembali memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti Bundesliga, tempat ia pernah melatih Bayern dari pinggir lapangan antara 2013 dan 2016. "Sekarang tentu saya punya lebih banyak waktu lagi untuk mengikuti Bundesliga, terutama Bayern Munich di bawah Vincent Kompany," ujar Guardiola.

Pelatih asal Spanyol itu hampir sepenuhnya memiliki kenangan indah tentang tiga tahunnya di Säbener Straße: "Masa kami di Munich adalah masa terindah bagi keluarga kami. Anak-anak kami berusia lima, sembilan, dan dua belas tahun. Saat itu kami semua bersama. Sekarang mereka berhubungan dengan Mama dan Papa lewat ponsel atau media sosial."

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