Surat kabar Spanyol Sport melaporkan bahwa Real Madrid menjadi satu-satunya peminat yang tersisa dalam perebutan pemain serang yang baru berusia 16 tahun itu.

Menurut laporan tersebut, Gabriel telah menolak Paris Saint-Germain, yang kabarnya juga gencar berupaya merekrut pemain asal Inggris itu dalam beberapa pekan terakhir. Alasannya, pemain muda itu merasa pindah ke liga yang kurang kompetitif seperti liga Prancis tidak akan membantu perkembangannya.

Selain itu, ia tampaknya kembali menegaskan keinginannya untuk pindah ke Spanyol. Ia menilai Spanyol menawarkan kondisi terbaik untuk memaksimalkan kelebihannya dan berkembang secara optimal.

Karena Barca, menurut berbagai laporan media, telah menarik diri dari persaingan mendapatkan pemain berusia 16 tahun itu beberapa waktu lalu, kepindahan ke Real Madrid tampaknya menjadi langkah yang logis. Los Blancos juga disebut sangat berminat kepada Gabriel.

Hingga belum lama ini, Bayern Munich juga dianggap sebagai salah satu kemungkinan tujuan pemain muda tersebut. Pembicaraan antara petinggi Bayern dan orang-orang terdekat sang remaja kabarnya sudah berlangsung. Pelatih Vincent Kompany disebut sangat mengagumi gelandang serang itu.

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Klub mana yang akan dibela JJ Gabriel setelah meninggalkan Manchester United?

Yang sudah pasti, Gabriel akan meninggalkan klubnya saat ini, Manchester United, pada musim panas. Gabriel telah bermain untuk Setan Merah sejak berusia sebelas tahun dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 musim lalu. Berkat penampilan itu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League U18. Pada Agustus, ia juga menjalani debut profesional dan menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil untuk tim utama United.

Menurut aturan Brexit, Gabriel sebenarnya baru bisa pindah ke negara lain setelah berusia 18 tahun. Di Inggris, saat ini ia hanya boleh menandatangani kontrak beasiswa, sedangkan kontrak profesional baru boleh ia tanda tangani mulai usia 17 tahun. Namun, asal-usul orang tuanya bisa membuka celah baginya: menurut informasi Sky, Gabriel ingin mengajukan permohonan paspor Siprus. Dengan begitu, ia sudah bisa pindah pada Januari.

Gabriel belakangan menjadi sorotan karena ia tampaknya meminta Manchester United membatalkan pendaftarannya di klub. Langkah itu disebut menimbulkan "kejutan" di United dan "hampir tidak pernah terjadi sebelumnya", menurut laporan Telegraph.