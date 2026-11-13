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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich diberi tahu ‘tak punya peluang’ merekrut pemain sayap Paris Saint-Germain Desire Doue karena biaya transfernya di luar jangkauan raksasa Bundesliga itu

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Bayern Munich telah diperingatkan bahwa mereka tak punya peluang memboyong winger Desire Doue dari Paris Saint-Germain setelah harga sang pemain membuat potensi transfer itu tak terjangkau. Meski juara Bundesliga tersebut sudah lama mengagumi pemain timnas Prancis berusia 21 tahun itu, valuasinya yang terus melonjak di ibu kota Prancis membuat transfer di masa depan berada di luar jangkauan.

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Harga penyerang asal Prancis di luar jangkauan Bayern Munich 

Laporan dari CFBayern Insider menunjukkan bahwa juara bertahan Jerman itu tidak mampu memenuhi tuntutan finansial untuk memboyong Doue ke Allianz Arena. Meski penyerang asal Prancis tersebut juga menarik minat klub-klub papan atas Liga Primer Inggris, kepindahan ke Munich kini dianggap sama sekali tidak realistis. Bayern sebelumnya pernah berupaya merekrut pemain muda itu dan mengajukan tawaran kontrak sebelum ia meninggalkan Rennes menuju Paris pada Agustus 2024.

Kegagalan merekrut Doue menyisakan penyesalan dalam urusan transfer 

Sejak pindah ke Parc des Princes, Doue tampil gemilang di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Ia membantu klub raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions secara beruntun, sembari mencatatkan lima gol dan empat assist dalam 14 penampilan di semua kompetisi musim ini.

Mengenai kegagalan Bayern merekrutnya, jurnalis Christian Falk menjelaskan: "Dia pemain yang sangat menarik, dan Bayern berusaha mendatangkannya ke Sabener Strasse [pusat latihan Bayern], tetapi saat itu biayanya terlalu mahal dan dia memutuskan pergi ke Paris.

"Ini salah satu transfer yang membuat Anda merasa bahwa jika Anda tidak bisa merekrutnya saat masih menjadi talenta muda yang diinginkan semua orang, Anda tidak akan bisa merekrutnya ketika dia sudah menjadi pemain yang lebih berpengalaman."

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Keterbatasan finansial menghalangi Bayern bersaing dalam penawaran di masa depan 

Dengan kontrak pemain berusia 21 tahun itu di PSG berlaku hingga 30 Juni 2029, sang juara Eropa tidak berniat menjual salah satu aset berharganya.

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Menjelaskan mengapa petinggi Bayern harus mencari pemain lain meski telah lebih awal memantau Doue, Falk menambahkan: "Dia tampil begitu bagus di Paris, dan Bayern sama sekali tidak mungkin membayar harga yang akan diminta PSG [meski mereka tidak ingin menjualnya] untuk mendapatkan penyerang itu. Saya sangat menyayangkannya, tetapi sudah terlalu terlambat bagi Bayern Munich untuk mewujudkan transfer ini.

"Sisi positifnya, tentu saja, Bayern menyadari sejak sangat awal betapa bagusnya pemain ini kelak, jadi jelas bahwa penilaian Bayern Munich sangat tepat. Namun, mereka tidak punya dana seperti klub-klub lain untuk mengumpulkan pemain dalam rentang usia ini."

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Cedera wajah mengganggu tugas bersama tim nasional 

Sementara Bayern mengalihkan perhatian ke target-target yang terjangkau menjelang Januari, Doue tengah memulihkan diri dari cedera wajah yang menyakitkan akibat insiden saat Prancis kalah 3-1 dari Italia di UEFA Nations League pada Kamis. Benturan keras dengan gelandang Italia Davide Frattesi, yang meninggalkan lapangan dengan siku berdarah, memaksa pemain sayap itu ditarik keluar setelah sikutan di mulut membuat gigi depannya goyah dan tampak bergeser dari posisinya. Ia kini akan menjalani perawatan gigi sebelum kembali ke Paris.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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