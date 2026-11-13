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Bayern Munich telah diperingatkan bahwa mereka tak punya peluang memboyong winger Desire Doue dari Paris Saint-Germain setelah harga sang pemain membuat potensi transfer itu tak terjangkau. Meski juara Bundesliga tersebut sudah lama mengagumi pemain timnas Prancis berusia 21 tahun itu, valuasinya yang terus melonjak di ibu kota Prancis membuat transfer di masa depan berada di luar jangkauan.

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Harga penyerang asal Prancis di luar jangkauan Bayern Munich

Laporan dari CFBayern Insider menunjukkan bahwa juara bertahan Jerman itu tidak mampu memenuhi tuntutan finansial untuk memboyong Doue ke Allianz Arena. Meski penyerang asal Prancis tersebut juga menarik minat klub-klub papan atas Liga Primer Inggris, kepindahan ke Munich kini dianggap sama sekali tidak realistis. Bayern sebelumnya pernah berupaya merekrut pemain muda itu dan mengajukan tawaran kontrak sebelum ia meninggalkan Rennes menuju Paris pada Agustus 2024.

Kegagalan merekrut Doue menyisakan penyesalan dalam urusan transfer

Sejak pindah ke Parc des Princes, Doue tampil gemilang di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Ia membantu klub raksasa Prancis itu meraih gelar Liga Champions secara beruntun, sembari mencatatkan lima gol dan empat assist dalam 14 penampilan di semua kompetisi musim ini.

Mengenai kegagalan Bayern merekrutnya, jurnalis Christian Falk menjelaskan: "Dia pemain yang sangat menarik, dan Bayern berusaha mendatangkannya ke Sabener Strasse [pusat latihan Bayern], tetapi saat itu biayanya terlalu mahal dan dia memutuskan pergi ke Paris.

"Ini salah satu transfer yang membuat Anda merasa bahwa jika Anda tidak bisa merekrutnya saat masih menjadi talenta muda yang diinginkan semua orang, Anda tidak akan bisa merekrutnya ketika dia sudah menjadi pemain yang lebih berpengalaman."

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Keterbatasan finansial menghalangi Bayern bersaing dalam penawaran di masa depan

Dengan kontrak pemain berusia 21 tahun itu di PSG berlaku hingga 30 Juni 2029, sang juara Eropa tidak berniat menjual salah satu aset berharganya.

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Menjelaskan mengapa petinggi Bayern harus mencari pemain lain meski telah lebih awal memantau Doue, Falk menambahkan: "Dia tampil begitu bagus di Paris, dan Bayern sama sekali tidak mungkin membayar harga yang akan diminta PSG [meski mereka tidak ingin menjualnya] untuk mendapatkan penyerang itu. Saya sangat menyayangkannya, tetapi sudah terlalu terlambat bagi Bayern Munich untuk mewujudkan transfer ini.

"Sisi positifnya, tentu saja, Bayern menyadari sejak sangat awal betapa bagusnya pemain ini kelak, jadi jelas bahwa penilaian Bayern Munich sangat tepat. Namun, mereka tidak punya dana seperti klub-klub lain untuk mengumpulkan pemain dalam rentang usia ini."

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Cedera wajah mengganggu tugas bersama tim nasional

Sementara Bayern mengalihkan perhatian ke target-target yang terjangkau menjelang Januari, Doue tengah memulihkan diri dari cedera wajah yang menyakitkan akibat insiden saat Prancis kalah 3-1 dari Italia di UEFA Nations League pada Kamis. Benturan keras dengan gelandang Italia Davide Frattesi, yang meninggalkan lapangan dengan siku berdarah, memaksa pemain sayap itu ditarik keluar setelah sikutan di mulut membuat gigi depannya goyah dan tampak bergeser dari posisinya. Ia kini akan menjalani perawatan gigi sebelum kembali ke Paris.