"Dari sudut pandangnya, ini bukan situasi yang mudah. Dia belum punya pengalaman yang sangat luas, terutama terkait tim-tim luar negeri," kata mantan kiper sekaligus ketua dewan direksi FC Bayern Munich itu dalam acara "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" di RTL/Sky Sport dan menambahkan: "Premier League dan Manchester United tidak dikenal memiliki kesinambungan di posisi pelatih dalam beberapa tahun terakhir."

Setelah kekalahan telak 1-4 Red Devils dari tim kejutan Italia, Como 1907, di Liga Champions, posisi pelatih Michael Carrick kabarnya sangat terancam. Di Premier League, Manchester United juga tertinggal jauh dari target mereka sendiri setelah hanya meraih tujuh poin dari tujuh pertandingan. Pemecatannya disebut tinggal menunggu waktu, bahkan kritik berdatangan dari para pemain. Sehari setelah bencana di Liga Champions yang mungkin menjadi titik puncak kesabaran, media ternama Telegraph termasuk yang melaporkan kemungkinan Nagelsmann menangani klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Antonio Conte juga kabarnya masuk dalam daftar kandidat.

Posisi pelatih di Manchester kini terancam nyaris setiap tahun. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, sudah ada delapan pelatih berbeda yang menjabat, tidak termasuk pelatih sementara. Nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ralf Rangnick pun pada akhirnya gagal dengan telak. Karena itu, Kahn mengingatkan pelatih berusia 39 tahun tersebut agar mempertimbangkan dengan sangat cermat sebelum menandatangani kontrak di Manchester, jika ia menerima tawaran: "Dia harus bertanya kepada dirinya sendiri: Apa langkah saya berikutnya? Apakah langkah itu harus berhasil? Atau saya justru mengaitkannya dengan risiko yang sangat besar seperti Manchester United, tempat pada dasarnya setiap pelatih dalam beberapa tahun terakhir cepat atau lambat gagal? (...) Kita harus benar-benar mencermati ke mana kita akan pergi."

Kahn mengingat kegagalan Nagelsmann di FC Bayern

Kahn juga mengingatkan perjalanan Nagelsmann di tempat-tempat terakhirnya bekerja. "Bayern Munich dan tim nasional sudah menjadi pukulan baginya. Dalam situasi seperti itu, kamu harus benar-benar memikirkan: Di mana letak kekuatan saya? Klub mana yang benar-benar bisa saya bantu? Saya pikir Julian adalah sosok yang mampu membangun dan terus mengembangkan sebuah klub serta tim. Hanya dia sendiri yang tahu apakah Manchester United merupakan langkah berikutnya yang tepat," katanya.

DFB dan Nagelsmann berpisah pada musim panas setelah tim nasional tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia oleh Paraguay pada babak 32 besar. Seperti diketahui, Jürgen Klopp ditunjuk sebagai penggantinya. Sebelum sekitar tiga tahun menjabat sebagai pelatih tim nasional Jerman, Nagelsmann melatih klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Namun, ia secara cukup mengejutkan dipecat pada Maret 2023 dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Kahn sendiri dan direktur olahraga saat itu, Hasan Salihamidzic, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

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Mengapa pemecatan Nagelsmann juga membuat Kahn dan Salihamidzic kehilangan pekerjaan

Keputusan mendadak itu terus mendapat kritik keras setelahnya. Terlebih, saat Nagelsmann dipecat, Bayern masih berpeluang meraih gelar di ketiga kompetisi: mereka berada di posisi kedua Bundesliga dengan selisih satu poin, serta mencapai perempat-final Liga Champions dan Piala DFB. Tuchel memang mengamankan gelar juara liga secara dramatis pada pertandingan terakhir, tetapi langsung tersingkir dari kedua kompetisi piala tersebut, masing-masing melawan SC Freiburg dan Manchester City. Sementara itu, masa kerja Kahn dan Salihamidzic berakhir pada penghujung musim. Salah satu pemicunya adalah keputusan-keputusan sepihak seperti pemecatan Nagelsmann.

Meski begitu, Kahn tidak ingin sepenuhnya menyarankan Nagelsmann agar tidak mencoba membawa Manchester United keluar dari krisis. "Jika Julian yakin bahwa dialah orang yang bisa membawa Manchester United kembali ke jalur kesuksesan, maka dia harus mencobanya," katanya. Roman Weidenfeller, yang juga menjadi tamu dalam acara tersebut, menambahkan: "Saya yakin pelatih-pelatih Jerman, terutama Julian Nagelsmann, sangat diminati di luar negeri karena reputasi mereka."







