"Dari sudut pandangnya, ini bukan situasi yang mudah. Dia belum memiliki pengalaman yang sangat banyak, terutama terkait tim-tim luar negeri," kata mantan kiper sekaligus ketua dewan direksi FC Bayern München itu dalam acara "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" di RTL/Sky Sport . Ia menambahkan, "Premier League dan Manchester United tidak dikenal memiliki kesinambungan khusus di posisi pelatih dalam beberapa tahun terakhir."

Setelah Red Devils dihajar 1-4 oleh tim kejutan asal Italia, Como 1907, di Liga Champions, posisi pelatih Michael Carrick kabarnya sangat terancam. Di Premier League pun, ManUnited baru mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan, jauh dari target mereka sendiri. Pemecatannya disebut hanya tinggal menunggu waktu, bahkan para pemain turut melontarkan kritik. Sehari setelah hasil buruk di Liga Champions yang mungkin menjadi puncak masalah, media ternama Telegraph termasuk yang melaporkan kemungkinan Nagelsmann menangani klub di Old Trafford. Antonio Conte juga kabarnya masuk dalam daftar kandidat.

Posisi pelatih di Manchester kini nyaris selalu goyah setiap tahun. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, sudah ada delapan pelatih berbeda yang menjabat, tidak termasuk pelatih interim. Nama-nama besar seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ralf Rangnick pun pada akhirnya gagal total. Karena itu, Kahn mengingatkan pria berusia 39 tahun tersebut agar mempertimbangkan dengan sangat cermat sebelum menandatangani kontrak di Manchester, jika ia menerima tawaran: "Dia harus bertanya kepada dirinya sendiri: Apa langkah saya berikutnya? Haruskah langkah itu tepat? Atau saya justru mengambil risiko besar dengan memilih Manchester United, tempat pada dasarnya setiap pelatih dalam beberapa tahun terakhir, cepat atau lambat, menemui kegagalan? (...) Kita harus benar-benar mencermati tujuan kita."

Kahn mengingatkan kegagalan Nagelsmann di FC Bayern

Kahn juga menyinggung dua tempat terakhir yang ditangani Nagelsmann. "Bayern München dan tim nasional sudah menjadi pukulan baginya. Dalam situasi seperti itu, kamu harus memikirkan baik-baik: Di mana letak kekuatan saya? Klub mana yang benar-benar bisa saya bantu? Saya rasa Julian adalah sosok yang bisa membangun dan mengembangkan klub serta tim. Hanya dia sendiri yang tahu apakah Manchester United merupakan langkah berikutnya yang tepat untuk itu," katanya.

DFB dan Nagelsmann berpisah pada musim panas setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia oleh Paraguay pada babak 16 besar. Seperti diketahui, Jürgen Klopp ditunjuk sebagai penggantinya. Sebelum menjalani sekitar tiga tahun sebagai pelatih tim nasional Jerman, ia melatih klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut, hingga secara cukup mengejutkan dipecat pada Maret 2023 dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Saat itu, Kahn sendiri dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

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Mengapa pemecatan Nagelsmann juga membuat Kahn dan Salihamidzic kehilangan jabatan

Keputusan mendadak itu berulang kali menuai kritik tajam setelahnya. Terlebih, saat Nagelsmann dipecat, Bayern masih berpeluang meraih gelar di ketiga kompetisi: berada di posisi kedua Bundesliga dengan selisih satu poin, serta mencapai perempat-final Liga Champions dan DFB-Pokal. Tuchel memang mengamankan gelar liga secara dramatis pada pekan terakhir, tetapi langsung tersingkir dari kedua kompetisi piala tersebut, masing-masing melawan SC Freiburg dan Manchester City. Sementara itu, Kahn dan Salihamidzic kehilangan jabatan pada akhir musim. Salah satu pemicunya adalah keputusan sepihak seperti pemecatan Nagelsmann.

Namun, Kahn tidak ingin sepenuhnya menyarankan Nagelsmann agar tidak mencoba membawa ManUnited keluar dari krisis. "Jika Julian yakin dialah orang yang bisa membawa Manchester United kembali ke jalur kesuksesan, maka dia harus mencobanya," katanya. Roman Weidenfeller, yang juga menjadi tamu dalam acara tersebut, menambahkan, "Saya rasa pelatih-pelatih Jerman, terutama Julian Nagelsmann, memiliki reputasi yang membuat mereka sangat diminati di luar negeri."







