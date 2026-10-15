Arsenal, juara bertahan Liga Primer Inggris, memasukkan nama bek Bayern Munich asal Korea Selatan, Kim Min-jae, ke dalam daftar opsi mereka, sementara klub Bavaria itu bersiap menggelar pembicaraan dengan pemain tersebut terkait masa depannya.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Maurizio Micheli, kepala departemen pemandu bakat Arsenal, adalah orang yang mengajukan nama Kim kepada manajemen klub London tersebut.

Micheli sebelumnya berperan dalam kepindahan bek Korea itu ke Napoli, ketika ia masih bekerja di klub Italia tersebut.

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Surat kabar itu menambahkan bahwa Bayern bersiap menggelar pembicaraan dengan Kim mengenai masa depannya, dengan catatan kontraknya berlaku hingga tahun 2028, dan kepindahannya pada Januari mendatang tampak tidak realistis.

Bursa transfer musim dingin diperkirakan akan berlangsung tenang di Bayern, menurut "Bild". Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa klub hanya akan bergerak jika muncul peluang yang tepat untuk mendatangkan pengganti winger asal Kolombia, Luis Diaz, sementara tidak ada rencana untuk merekrut bek kanan atau memperkuat posisi lainnya.

Bayern saat ini menempati peringkat ketiga Liga Jerman dengan 11 poin dari 5 pertandingan, hasil dari 3 kemenangan dan dua hasil seri, tertinggal dua poin dari Freiburg dan Borussia Dortmund.

Tim Bavaria itu bermain imbang dengan Augsburg (2-2) pada pekan terakhir, dalam pertandingan yang menyaksikan terciptanya gol tercepat dalam sejarah Liga Jerman, melalui pemain Augsburg, Robin Fellhauer.

Di Liga Champions Eropa, Bayern mengumpulkan 4 poin dari dua pertandingan, setelah menang atas klub Norwegia Bodo/Glimt (5-0), lalu bermain imbang dengan tim Norwegia lainnya, Viking, dengan hasil (3-3).



