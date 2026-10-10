Bayern Munchen gagal menaklukkan FC Augsburg pada Sabtu. Manuel Neuer memainkan peran negatif dalam derby Bayern lewat blundernya pada gol 1-0, gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, serta kesalahannya pada gol 2-1. Bayern melihat empat golnya dianulir karena offside, tetapi berkat gol-gol Ismael Saibari dan Nathaniel Brown tetap mampu menghindari kekalahan. Bayern dengan demikian berada dua poin di bawah pemuncak klasemen Dortmund, yang pada Jumat juga bermain imbang 2-2.

Di kubu Bayern, Saibari bermain sebagai nomor 10. Mantan pemain PSV itu berdiri di belakang striker Harry Kane dan di antara para pemain sayap Michael Olise dan Luis Díaz. Di tim tuan rumah, Jeffrey Gouweleeuw duduk di bangku cadangan.

Pertandingan tidak mungkin dimulai lebih buruk bagi Bayern. Neuer langsung menerima bola dari sepak mula, tetapi kontrol bolanya buruk dan malah memantulkan bola ke Robin Fellhauer. Pemain Jerman itu menembak masuk ke gawang kosong setelah enam detik dan mencetak gol Bundesliga tercepat sepanjang masa.

Bayern harus langsung mengejar dan juga menciptakan sejumlah peluang, terutama melalui Kane, yang bidikannya belum sepenuhnya tepat. Pada fase setelah gol 1-0 itu, Augsburg nyaris tidak mendekati Neuer, meski Fellhauer sempat mencoba lewat sebuah tendangan voli yang melambung.

Tak lama kemudian, Augsburg mendapatkan peluang terbesar mereka di pertandingan ini lewat Juma Bah, yang setelah umpan tarik bagus dari Chrislain Matsima gagal memaksimalkan peluang dari jarak dekat di tiang kedua. Tak lama setelah itu, Josip Stanisic menjangkau Saibari, yang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper Finn Dahmen menembak ke samping.

Lima menit setelah jeda, Bayern tampak menyamakan kedudukan ketika Díaz mencetak gol berkat tendangan volinya yang indah serta tangkapan yang lepas dari Dahmen. Namun, VAR menganulir gol itu, karena Stanisic berada dalam posisi offside tipis dalam proses terjadinya gol tersebut.

Bayern tidak perlu terlalu lama menyesal. Tepat setelah gol yang dianulir itu, Kane mengalirkan bola kepada Saibari, yang menciptakan ruang untuk dirinya sendiri dengan kontrol pertama yang luar biasa dan membuat Dahmen tak berdaya lewat tembakan meyakinkannya ke tiang dekat: 1-1.

Bayern menjadi tim yang lebih kuat pada fase itu, yang membuat gol 2-1 Augsburg yang datang tiba-tiba terasa makin mengejutkan. Calvin Brackelmann melepaskan tembakan yang bisa diamankan Neuer, tetapi ia melakukannya dengan sangat tidak meyakinkan. Bola muntah jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro, yang menceploskan bola masuk: 2-2.

Nasib juga tidak berpihak kepada Bayern. Olise mengirim Kane, yang memberi pemain pengganti Serge Gnabry kesempatan untuk menyamakan skor. Namun, Kane ternyata lebih dulu berada dalam posisi offside. Beberapa menit kemudian, satu gol lagi dianulir: Díaz mencetak gol dari umpan Alphonso Davies, yang bergerak sedikit terlalu cepat.

Gol 2-2 yang tak terelakkan akhirnya datang juga sepuluh menit sebelum waktu normal usai, saat umpan silang mendatar tajam Kane di tiang kedua disontek masuk oleh rekrutan musim panas Brown. Gnabry seharusnya bisa mencetak gol 2-3 dari peluang serupa, tetapi ia menyentuhkan bola ke tiang. Pada masa injury time, ia akhirnya menjebol gawang juga, tetapi untuk keempat kalinya dalam pertandingan ini gol Bayern dianulir karena offside.



