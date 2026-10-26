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FC Bayern, berita: Matthäus bersimpati kepada Kompany

Setelah pelatih FCB Vincent Kompany kolaps pada Jumat lalu, sepanjang akhir pekan banyak pihak membahas beratnya beban kerja para pelatih Bundesliga. Lothar Matthäus turut angkat bicara dalam perdebatan itu.

Dalam acara Sky 90, legenda FCB yang juga pernah mencoba menjadi pelatih di beberapa tempat itu mengatakan: "Para pelatih menghadapi tekanan besar. Pekerjaanmu bukan hanya datang ke sesi latihan. Saya juga pernah melatih selama beberapa tahun. Terkadang kamu sulit tidur karena banyak hal terlintas di pikiranmu, bahkan terbawa ke dalam mimpi. Lalu kamu terbangun dan tidak bisa tidur lagi karena begitu banyak hal yang kamu pikirkan."

Menurut Matthäus, hal itu semakin berlaku bagi Kompany: "Dia tentu orang yang memperhatikan detail. Saya rasa dia memikirkan sepakbola dari pagi hingga malam. Dan tentu saja tekanannya sangat besar."

Meski tekanan besar pada dasarnya dirasakan semua pihak yang terlibat dalam sepakbola profesional, terutama di FC Bayern, klub tersukses di Jerman itu ingin memberi pelatih kepala mereka waktu sebanyak mungkin untuk pulih. Max Eberl kembali menegaskan hal tersebut pada Minggu, setelah kemenangan tandang 3-1 atas SC Freiburg, dalam kabar terbaru yang emosional mengenai kondisi kesehatan Kompany. Respons FCB itu tidak mengejutkan Matthäus: "Mereka memberinya banyak waktu. Bagi saya, sudah sewajarnya orang yang sakit, membutuhkan bantuan dan waktu, diberi waktu serta bantuan tersebut."

Matthäus juga bersimpati kepada Kompany dan memahami etos kerjanya, yang menurut laporan membuat pelatih asal Belgia itu menghabiskan hingga 18 jam sehari untuk sepakbola: "Karena kamu memikul seluruh tanggung jawab itu, dan bebannya tidak berkurang. Sekitar 20 tahun lalu, saya pernah melatih sejumlah tim. Memang bukan di level tertinggi, tetapi saya tetap menjadi sorotan publik dan memikul tanggung jawab. Semua orang memperhatikanmu. Karena itu, kamu tidak ingin membuat kesalahan, kamu ingin sempurna. Kamu juga tidak ingin setelahnya mendengar orang mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah: soal taktik, menurunkan pemain yang keliru, atau mungkin tidak menganalisis lawan sebagaimana mestinya."

Menurut pemegang rekor penampilan bersama tim nasional Jerman itu, perfeksionisme tersebut membuat kebutuhan lain sangat terabaikan: "Dan pikiran-pikiran itu terutama muncul pada malam hari, ketika kamu terbangun dan tidak ada apa-apa yang terjadi di sekitarmu. Saya pernah terbangun pukul empat, lalu baru minum kopi pukul tujuh, setelah tiga jam memikirkan sepakbola. Itu sering terjadi pada saya karena saya selalu mempertanyakan diri sendiri: Apakah semua yang kamu lakukan sudah benar?"

IMAGO

FC Bayern, berita: Penampilan Olise yang tak biasa

Superstar FCB Michael Olise menarik perhatian lewat pilihan busananya sebelum laga di Breisgau. Pemain asal Prancis yang tidak segan tampil dengan gaya nyentrik itu turun dari bus tim dengan pakaian latihan seperti biasa, tetapi juga mengenakan aksesori yang mencuri perhatian.

Olise mengenakan balaklava yang tidak hanya menutupi kepalanya, tetapi juga menjuntai jauh ke samping. Logo besar di bagian dahi menunjukkan bahwa aksesori tersebut dibeli dari merek fesyen mewah Mannahatta.

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FC Bayern, rumor: Inikah rencana Bayern untuk dana jutaan euro dari Viessmann?

Pekan lalu, FC Bayern menjual paket saham terakhir yang tersedia di perusahaan AG miliknya. Menurut laporan sejumlah media Munchen yang sejalan, kemitraan dengan perusahaan global Viessmann itu menghasilkan 250 juta euro.

Menurut laporan BILD, dana tersebut terutama akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk mendukung arus kas. Namun, proyek-proyek yang sedang berjalan seperti Performance Center atau Stadion Unterhaching sama sekali tidak akan terpengaruh, karena keduanya dapat menggunakan arus kas yang sudah ada.

Menurut presiden Bayern Herbert Hainer, penjualan lima persen saham itu juga bukan didorong kebutuhan finansial, melainkan dimaksudkan sebagai sinyal kepada para pesaing internasional: "Tentu saja tugas kami adalah mencapai hasil yang sangat baik bagi FC Bayern demi memastikan kemampuan kami bersaing di tingkat internasional dan, terutama, kemandirian FC Bayern dalam jangka panjang. Keuntungan kami adalah kami tidak berada dalam keadaan terdesak dan tidak harus menjualnya."

Hainer sangat senang kesepakatan dengan Viessmann tercapai, karena perusahaan yang dahulu berkembang pesat berkat teknologi pemanas itu merupakan "perusahaan keluarga dengan sejarah panjang" yang "telah lama kami kenal, memiliki nilai-nilai yang sama dengan kami, dan sangat cocok dengan kami".

Hainer menegaskan bahwa kecocokan itu terutama berlaku bagi Max Viessmann. CEO tersebut kelak juga akan menjadi anggota dewan pengawas FC Bayern. Dengan demikian, jumlah anggota dewan yang diketuai Presiden Hainer dan juga beranggotakan mantan tokoh penting klub Uli Hoeneß serta Karl-Heinz Rummenigge itu akan bertambah dari sembilan menjadi sepuluh orang.

Viessmann sebelumnya sudah menjadi anggota dewan penasihat FC Bayern Munchen eV. Perusahaan itu memiliki hubungan bisnis dengan klub sejak 2018.

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