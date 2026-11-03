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FC Bayern Munich, Berita: Dietmar Hamann dorong pergantian generasi di posisi kiper FCB

Posisi penjaga gawang FC Bayern Munich semakin menjadi sorotan. Pakar Sky, Didi Hamann, kini mendorong agar Jonas Urbig diberi peran yang jauh lebih besar.

Dalam acara Sky90 , mantan pemain Bayern itu mengatakan tentang Neuer: "Dia kiper nomor satu. Namun, sekarang dia absen dalam satu pertandingan di sini, lalu satu pertandingan di sana, dan bagi saya situasinya kini terasa seperti terus berputar-putar tanpa kepastian." Mengenai Urbig, ia menambahkan: "Bermain dalam sepuluh atau 15 pertandingan dan menjadi kiper nomor satu secara permanen adalah dua hal yang sangat berbeda."

Hamann juga mengusulkan masa pembuktian dengan batas waktu yang jelas bagi Urbig: "Karena itu, menurut saya masuk akal untuk mengatakan sekarang: Dengar, terlepas dari apakah Neuer fit atau tidak, Urbig bermain sampai Natal."

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 SVW

Hamann sekaligus mengingatkan bahwa Bayern harus lebih mempertimbangkan masa depan tim di lapangan. Menurutnya, perlakuan khusus berdasarkan pencapaian Neuer selama ini sudah tidak tepat lagi.

"Saya rasa kini sudah tiba saatnya ketika Anda sebagai klub tidak lagi bisa, dan tidak boleh, terus mengalah demi seseorang. Klub ini akan terus berjalan dan bertahan tanpa Neuer," kata Hamann.

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FC Bayern Munich, Berita: Max Eberl bicara soal transfer musim dingin FCB

FC Bayern Munich saat ini tidak dapat mengandalkan empat pemain penting di lini serang, yakni Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Jamal Musiala. Meski kondisi skuad sedang sulit, direktur olahraga Max Eberl tampaknya tidak berencana mengambil langkah di bursa transfer.

Menjelang pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid, pria berusia 53 tahun itu menjawab pertanyaan tentang kemungkinan mendatangkan pemain baru pada musim dingin: "Saat ini tidak. Kami memiliki skuad yang ada dan sangat puas dengannya."

Perkembangan Diaz dan Musiala khususnya memberi harapan kepada para petinggi klub. "Untuk Lucho dan Jamal, kami berharap, percaya, dan sangat yakin mereka akan kembali dalam beberapa pekan ke depan, lalu siap sepenuhnya untuk bermain lagi mulai Januari," jelas Eberl.

Meski begitu, Eberl tidak sepenuhnya menutup kemungkinan transfer pada musim dingin. "Kami harus mencermati situasinya dengan saksama. Kami memantau pasar, kami mempertimbangkannya, tetapi untuk saat ini tidak ada rencana yang dibuat secara terburu-buru," kata Eberl.

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FC Bayern Munich, Berita: Tiga pemain FCB masuk daftar kandidat tim terbaik dunia tahun ini

Tiga pemain FC Bayern Munich, yakni Harry Kane, Michael Olise, dan Dayot Upamecano, masuk daftar kandidat FIFPRO World 11 tahun 2026.

Penghargaan ini memiliki kedudukan khusus dalam sepakbola internasional karena susunan tim tidak ditentukan oleh jurnalis, pelatih, atau pejabat klub. Sebaliknya, pilihan berada di tangan para pesepakbola profesional sendiri. Mereka menentukan pemain mana yang, menurut pandangan mereka, menunjukkan performa paling menonjol sepanjang tahun lalu. Karena itu, kualitas para kandidat pun sangat tinggi.

Persaingan di lini serang diisi nama-nama besar. Selain penyerang Bayern, Kane, daftar kandidat juga memuat Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Lamine Yamal.

Upamecano pun menghadapi tantangan berat untuk masuk pilihan akhir. Pemain tim nasional Prancis itu harus bersaing dengan banyak bek berpengalaman. Para pesaingnya antara lain Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, dan Nuno Mendes.

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