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Bayern Munich, berita: Sacha Boey bertahan sampai musim dingin

Sacha Boey baru akan meninggalkan Bayern Munich paling cepat pada bursa transfer musim dingin mendatang. Hal itu dikonfirmasi Max Eberl setelah kemenangan juara rekor Jerman itu di Liga Champions melawan Bodö/Glimt.

"Dia sekarang akan tetap di sini! Kalau begitu, ya sudah begitu. Lalu kami akan melihat apa yang terjadi pada musim dingin nanti," jelas direktur olahraga FCB itu setelah kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia tersebut.

Sebenarnya, klub asal Munich itu sudah ingin berpisah dengan Boey pada musim panas ini karena ia nyaris tidak lagi memainkan peran apa pun dalam rencana pelatih Vincent Kompany. Hanya saat tampil di Liga Champions melawan Bodö/Glimt bek kanan Prancis itu masuk dalam lembar pertandingan, sementara di semua laga lainnya ia bahkan tidak berhasil masuk skuad.

Hingga terakhir, Bayern disebut berharap ada klub dari Arab Saudi, tempat jendela transfer dibuka sedikit lebih lama daripada di Eropa, yang masih bisa bergerak, namun tampaknya tidak tercapai kesepakatan apa pun. Sementara itu, sang pemain sendiri disebut siap mengambil langkah ke gurun.

Kontrak Boey di klub juara rekor itu masih berlaku hingga 2028. Eberl sudah menyebut pemain 25 tahun tersebut secara terbuka sebagai kandidat penjualan pada Juli lalu - sama seperti Joao Palhinha dan Bryan Zaragoza, yang kini sudah meninggalkan klub.

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Bayern Munich, rumor: Apakah eks talenta Sanches akan menemukan klub baru?

Renato Sanches bisa saja berlabuh di klub Spanyol FC Getafe setelah kontraknya berakhir di Paris Saint-Germain. Hal itu dilaporkan fussballtransfers. Menurut laporan tersebut, saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara pemain Portugal itu dan Getafe.

Kontrak gelandang itu di PSG baru secara resmi diputus beberapa hari lalu, dan di usia yang baru 29 tahun, Sanches kini berada di titik terendah sementara. Ia dulu dianggap sebagai talenta yang menjanjikan, sehingga Bayern Munich mengamankan jasanya pada 2016. Namun secara keseluruhan, Sanches tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi terhadap dirinya.

Terakhir, Sanches tiga kali beruntun dipinjamkan oleh PSG - ke AS Roma, Benfica, dan Panathinaikos, tetapi di tak satu pun klub pinjamannya ia mampu meyakinkan secara berkelanjutan dan merekomendasikan dirinya untuk direkrut secara permanen.

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