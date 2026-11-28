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Bayern Munich kembali harus kehilangan Jamal Musiala untuk waktu lama. Kini, detail penting tentang penyebab cedera terbarunya terungkap. Berikut berita dan rumor seputar klub tersukses di Jerman itu.

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Berita Bayern Munich: Musiala rupanya sudah kembali mengalami masalah fisik seusai laga melawan Köln

Drama baru menimpa Jamal Musiala. Setelah para petinggi Bayern, termasuk Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, secara terbuka memperdebatkan kondisi kesehatannya , pemain serang yang telah berulang kali mengalami masalah fisik itu kembali cedera paha kanan pada pertengahan pekan dan kemungkinan tidak akan bermain lagi pada tahun kalender ini.

Musiala kembali harus absen "hingga pemberitahuan lebih lanjut", demikian pernyataan Bayern Munich pada Jumat. Sejumlah laporan media yang sejalan memperkirakan ia akan absen selama empat hingga enam pekan. Cedera itu rupanya bisa dihindari.

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Pasalnya, menurut laporan senada dari Bild dan Sky, Musiala sudah kembali mengalami masalah pada pahanya ketika masuk sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln . Paha itu sebelumnya cedera saat ia bersama tim nasional pada September, sehingga ia harus absen sekitar dua bulan.

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Namun, karena terbatasnya pilihan pemain dan perdebatan mengenai penyakit absans yang dideritanya, yang semakin memanas setelah Rummenigge mengisyaratkan bahwa Musiala mungkin tidak akan pernah kembali ke level permainan sebelumnya, ia sangat ingin tampil melawan Lille di Liga Champions.

Menurut Sky, indikator peradangan Musiala meningkat seusai pertandingan melawan Köln. Pelatih Vincent Kompany memiliki kekhawatiran untuk memainkannya melawan Lille dan telah menyampaikannya dalam percakapan pribadi. Namun, Musiala bersikeras ingin bermain.

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Dalam kekalahan pertama Bayern musim ini di Prancis (1-2), Musiala masuk menggantikan Tom Bischof pada menit ke-76. Cedera itu diduga kembali kambuh dalam menit-menit tersisa. Setelah rasa sakitnya semakin parah, pemeriksaan MRI memastikan kabar buruk tersebut.

Dengan demikian, pelatih Vincent Kompany kembali kehilangan salah satu pemain penting di lini serang yang sudah dilanda banyak cedera. Sebelumnya, Harry Kane dan Ismael Saibari lebih dulu harus mengakhiri tahun kompetisi 2026 akibat robekan ligamen sindesmosis. Keduanya juga akan melewatkan sebagian besar musim semi.

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Setidaknya, Bayern Munich juga mengumumkan kabar positif pada Jumat. Setelah mengalami cedera otot pada akhir Oktober dan awal November, Serge Gnabry dan Alphonso Davies kembali berlatih bersama tim dan bisa kembali memainkan peran penting dalam rangkaian pertandingan akhir tahun.

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Berita Bayern Munich: Lothar Matthäus sarankan Bayern tidak merekrut pengganti Kane pada musim dingin

Lothar Matthäus menyarankan Bayern Munich agar tidak merekrut pengganti penyerang andalan Harry Kane, yang masih akan absen lama, pada musim dingin. Kane mengalami robekan ligamen sindesmosis dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln Jumat lalu dan paling cepat akan kembali pada Maret.

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Menurut Matthäus, ada cukup banyak pemain dalam skuad Bayern yang setidaknya bisa menjalankan sebagian peran Kane.

"Bagaimanapun, Kane tidak bisa digantikan sepenuhnya," kata Matthäus kepada Bild. Meski begitu, ia menyebut Serge Gnabry, yang kembali berlatih setelah absen berminggu-minggu akibat cedera, dan Ismael Saibari sebagai calon pengganti. Seperti Kane, Saibari masih absen karena robekan ligamen sindesmosis, tetapi bisa kembali pada Februari.

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Karena keterbatasan pemain, Konrad Laimer bermain sebagai penyerang nomor sembilan melawan OSC Lille pada Rabu. Sementara itu, talenta muda Bastian Assomo, yang belakangan menarik perhatian berkat catatan gol gemilang bersama tim Jerman U-17, tim Youth League Bayern dan tim cadangan Bayern, belum mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Melawan Lille, Noah Codjo-Evora yang berusia 19 tahun diberi kesempatan mencoba peruntungannya sejak menit ke-81.

Belakangan muncul rumor bahwa Bayern Munich mempertimbangkan kepulangan Eric-Maxim Choupo-Moting dengan status bebas transfer. Kontraknya bersama New York Red Bulls di MLS berakhir pada penghujung tahun. Namun, anggota dewan olahraga Max Eberl untuk sementara menutup kemungkinan itu.

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Transfer yang ditujukan untuk masa depan jangka panjang juga rupanya telah dibahas secara internal. Nicolo Tresoldi dan Younes Ebnoutalib disebut masuk daftar incaran klub tersukses di Jerman itu, tetapi keduanya akan membutuhkan biaya transfer yang sangat besar dan, paling lambat mulai April, kembali duduk di bangku cadangan sebagai pelapis Kane.

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