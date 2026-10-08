Bayern Munich memulai pembicaraan untuk memperpanjang kontrak bintang Prancis mereka yang tengah bersinar belakangan ini, Michael Olise, dalam sebuah langkah yang mengancam ambisi Real Madrid.

Menurut jaringan "Sky Sport - Jerman", Bayern bergerak secara proaktif untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 24 tahun itu, dan pembicaraan awal yang bersifat penjajakan pun telah berlangsung antara kedua belah pihak.

Baca Juga

Pewaris Messi menyerahkan kartu kredensialnya di momen perpisahan

Setelah kekecewaan dan kritik: kabar baik untuk Real Madrid soal wasit El Clasico

Kontrak Olise saat ini berlaku hingga tahun 2029, dan tidak mencantumkan klausul pelepasan. Real Madrid, yang mengikuti situasi ini dari dekat, meyakini bahwa pemain internasional Prancis itu pada akhirnya akan memperpanjang keterikatannya dengan Bayern, menurut laporan tersebut.

Pihak "Sky" menambahkan bahwa transfer ke Los Blancos merupakan satu-satunya langkah yang dapat menggagalkan rencana Bayern untuk mempertahankan pemain itu dalam jangka panjang. Namun, selama klub kerajaan tersebut tidak bergerak dengan langkah-langkah konkret, kelanjutan karier Olise bersama juara Jerman itu tetap sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan kontrak baru, Olise mungkin akan menerima gaji yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi dalam skuad Bayern, melampaui Jamal Musiala. Dan klub tidak akan terdorong untuk mempertimbangkan menjualnya pada musim panas mendatang, kecuali jika negosiasi perpanjangan gagal.

Olise mengalami lonjakan yang sangat pesat sejak bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024, datang dari Crystal Palace dengan nilai 60 juta euro.

Sementara itu, Karl-Heinz Rummenigge, anggota dewan pengawas klub Bavaria tersebut, menyatakan keyakinannya akan bertahannya Olise dan rekannya Harry Kane, seraya mengatakan dalam pernyataan kepada situs "ran" asal Jerman: "Keduanya berniat bertahan lama di Bayern".

Ia menambahkan: "Saya berharap, bahkan saya sangat yakin, bahwa Harry akan segera memperpanjang kontraknya. Dan Michael menjadi yang berikutnya".



