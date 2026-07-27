Dalam langkah mengejutkan yang mencerminkan kepercayaan Bayern Munich terhadap bakat-bakat mudanya, raksasa Bavaria itu memutuskan untuk mempromosikan pemainnya yang kembali dari masa peminjaman, Arijon Ibrahimovic, sebagai pengganti langsung bintang Kolombia, Luis Diaz, pada musim mendatang.

Menurut apa yang diungkap jurnalis tepercaya Frank Linkesch di majalah Jerman "Kicker", manajemen Bayern memutuskan untuk tidak masuk ke bursa transfer guna mencari sayap kiri baru, setelah gagal merekrut target utamanya, Anthony Gordon, yang lebih memilih bergabung dengan Barcelona.

Hal ini terjadi di saat negosiasi Al Hilal dengan pemain Kolombia Luis Diaz menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana agen sang pemain langsung bernegosiasi dengan manajemen klub berjuluk Al Zaeem untuk merampungkan kesepakatan pada bursa transfer musim panas ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Diaz berada di puncak daftar incaran Al Hilal musim panas ini, setelah klub berhasil merekrut pemain sayap Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United.

Keputusan ini datang setelah klub berhasil menuntaskan transfer penyerang Ismael Saibari untuk memperkuat posisi ujung tombak, sehingga membuka pintu bagi Ibrahimovic untuk mendapatkan kesempatan emas tampil sebagai sayap kiri pengganti Diaz.

Manajemen klub Bavaria itu menaruh harapan besar pada pemain berusia 20 tahun tersebut untuk memanfaatkan kesempatan pertamanya bersama tim utama, setelah tiga kali menjalani masa peminjaman.

Meski melewati dua periode kurang sukses di Italia bersama Frosinone dan Lazio, Ibrahimovic tampil menonjol bersama Heidenheim musim lalu, dan meski timnya terdegradasi, ia mengakhiri musim dengan kuat lewat torehan dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan terakhir.

Pemain internasional Jerman U-21 itu diperkirakan akan tetap berada di skuad Bayern Munich, di mana ia terikat kontrak hingga 2028, dan akan mengenakan kostum bernomor 22 yang sebelumnya dimiliki Rafael Guerreiro pada musim mendatang.