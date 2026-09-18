Bayern Munchen memberi pelajaran sepak bola kepada FC Union Berlin pada Jumat malam. Berkat gol rekor Harry Kane, gol perdana Ismael Saibari di Jerman, dan hattrick Michael Olise, tim ibu kota dipulangkan dengan kekalahan 7-0.

Setelah seperempat jam pembuka, belum terlalu terlihat bahwa Union akan dihajar dengan kekalahan telak. Tak lama setelah itu, gol pembuka akhirnya lahir melalui Jamal Musiala, yang menerima umpan terukur dari Alphonso Davies dengan baik lalu melepaskan tembakan keras ke sudut jauh: 1-0.

Lima menit sebelum turun minum, Bayern menggandakan keunggulannya lewat titik penalti. Kane menaklukkan kiper Fredrik Rønnow dan mencetak gol Bundesliga ke-100-nya. Fenomena asal Inggris itu mencapainya dalam 98 pertandingan. Rekor sebelumnya dipegang Dieter Müller, yang pada era 70-an membutuhkan 129 pertandingan sebagai pemain FC Köln.

Sebelum peluit babak pertama berbunyi, Olise ikut mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Prancis itu menerima bola di kaki kirinya dari Musiala dan melepaskan tembakan keras mematikan dari tepi kotak penalti ke tiang dekat: 3-0. Di babak kedua, Kane mencetak gol keduanya dengan menyundul masuk umpan silang melengkung dari Olise: 4-0.

Dua puluh menit sebelum laga usai, Saibari juga mencatat momen spesial secara pribadi. Pemain Maroko itu menerima umpan dari Davies dan berputar dengan apik untuk melewati lawan-lawannya, sebelum menaklukkan Rønnow dengan kaki kiri: 5-0.

Pesta Bayern belum berhenti di situ. Olise dikirim menembus lini belakang dengan sangat baik dan melewati Rønnow, sebelum nyaris menyia-nyiakan peluang emasnya. Tembakan liarnya ke gawang kosong masuk lewat sisi dalam tiang: 6-0.

Lima belas menit sebelum waktu normal berakhir, gol berikutnya muncul di papan skor. Olise memainkan kombinasi cepat dengan Luis Díaz dan kembali melepaskan tembakan indah dengan kaki kiri untuk melengkapi hattrick-nya: 7-0.



