"Saya tidak boleh lagi memakai jersey Bayern dan ada alasannya," tulis Lell di bawah sebuah video di profil Instagram-nya, di mana ia menjelaskan penyesuaian tersebut. Awalnya, mantan bek kanan itu terlihat di gambar sampul bukunya mengenakan jersey mantan klubnya dari Munich. Namun kemudian FCB meminta agar gambar itu dihapus dari sampul, dan sebagai gantinya kini Lell ditampilkan mengenakan kaus putih.

Beberapa pekan setelah ia bermain untuk tim U40 Bayern pada turnamen futsal amal pada Januari, ia mendapat "telepon dari kantor pucuk pimpinan" FCB, jelas Lell dalam video Instagram tersebut. "Saya tidak lagi diinginkan terlihat dengan jersey Bayern dan saya diminta ke depannya tidak mengenakan jersey Bayern," ujar pria 42 tahun itu, yang pernah bermain untuk tim junior Bayern dan antara 2003 hingga 2010 (dengan jeda masa peminjaman ke 1. FC Köln dari 2004 hingga 2006) total mencatatkan 98 penampilan untuk tim profesional klub Munich tersebut, mengulang isi panggilan itu.

Permintaan dari mantan klubnya itu awalnya "saya biarkan begitu saja", kata Lell. Namun beberapa pekan kemudian, penerbitnya menerima "surat dari pengacara FC Bayern: 'Jersey Bayern di sampul itu sebaiknya dihapus'", demikian isi yang disampaikan kepada mereka. "Lalu kami pun melakukannya."

Christian Lell melontarkan sindiran kepada petinggi Bayern

Mengapa Bayern melarang sampul dirinya dalam balutan kostum FCB tetap tidak jelas bagi Lell. "Tidak satu pun dari orang-orang yang bertanggung jawab di klub itu, yang sekarang mondar-mandir di sana dan pada suatu saat datang ke klub tersebut, bisa menghalangi bahwa Bayern Munich ada di hati saya dan akan selalu begitu," kata mantan pemain timnas Jerman U21 itu, yang karier profesionalnya berakhir pada 2014 setelah sempat membela Hertha BSC (2010 hingga 2012) dan UD Levante, sambil melontarkan sindiran kepada pimpinan Bayern, yang secara eksplisit tidak ia tujukan kepada mantan petinggi klub Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge.

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Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Menurut Bild, Bayern mendesak agar Lell menghapus sampul bukunya yang menampilkan jersey FCB semata-mata karena penerbitnya tidak meminta hak merek terkait kepada klub dari Säbener Straße itu. Bayern secara konsisten menindak pelanggaran hak merek semacam itu.

"Bayern Munich mengucilkan saya," lanjut Lell. "Itu juga sepenuhnya wajar, orang harus memahaminya. Ada perusahaan, institusi, orang-orang yang mengucilkan Anda, yang tidak mendukung Anda saat Anda paling membutuhkan mereka." Meski begitu, ia tetap "tentu menerima dan menghormati" keputusan Bayern tersebut. "Saya tidak punya masalah dengan secara resmi tidak pernah boleh lagi memakai jersey Bayern."