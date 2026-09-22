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Bayern, rumor: Ali Barat ikut terlibat dalam perburuan wonderkid JJ Gabriel

Menurut informasi dari Manchester Evening News, Ali Barat juga ikut bermain dalam perburuan wonderkid JJ Gabriel. Penasihat bintang dari agensi "Epic Sports" itu disebut membantu memulai pembicaraan antara pihak pemain dan klub-klub yang kabarnya tertarik, yakni Bayern Munich serta Real Madrid.

Menurut laporan tersebut, kemunculan Barat mengejutkan Manchester United, klub yang saat ini masih menjadi tempat bekerja pemain 15 tahun itu. Pasalnya, agen pemain secara resmi tidak boleh menetapkan komisi atau menerima pembayaran untuk pemain U16. Namun dengan langkahnya itu, pria Iran yang sudah dua kali dinobatkan sebagai agen terbaik dunia tersebut telah menempatkan dirinya dalam posisi untuk mengontrak sang remaja di masa depan.

Saat ini, Barat tanpa diragukan lagi termasuk salah satu penasihat terbesar di industri ini, tetapi ia juga kerap menuai kontroversi karena caranya bertindak. Ia dikenal antara lain lewat penyelesaian kesepakatan peminjaman Nicolas Jackson dengan Bayern Munich, yang kemudian membuatnya secara spontan merayakan dirinya sendiri lewat pernyataan ganjil berjudul "Ali Barat telah mendefinisikan ulang permainan" dan mengungkap detail kesepakatan antara raksasa Jerman itu dan Chelsea. Namun pada musim panas ini, ia sedikit kehilangan "pamornya" akibat kisruh terkait Noah Atubolu, yang disebut-sebut telah ia beri janji palsu. Pada akhirnya, keduanya berpisah jalan dan sang kiper menegosiasikan masa depannya sendiri, yang kini bernama Eintracht Frankfurt.

Menurut laporan media yang sejalan, Gabriel sangat ingin meninggalkan Manchester dan bahkan disebut telah meminta agar pendaftarannya di klub dibatalkan. Proses itu disebut memicu "kejutan" di United dan "hampir tidak memiliki preseden", demikian bunyi laporan Telegraph. Menurut Daily Mail , keluarganya menilai bahwa Red Devils telah tertinggal jauh dibanding tim-tim seperti Arsenal, Manchester City, Bayern Munich, Barcelona, dan Real Madrid.

Sementara itu, dari Spanyol terdengar bahwa Barca dan Real disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan penyerang muda tersebut. Baru-baru ini, ia bahkan kabarnya sempat mengunjungi klub Katalan itu. Seperti yang belum lama ini dilaporkan Sky Sports, pembicaraan lanjutan dengan dua raksasa Spanyol itu sudah berlangsung.

Sementara itu, kontak dengan Bayern disebut sudah terjalin sejak Februari. Saat baru-baru ini ditanya soal Gabriel, direktur olahraga Christoph Freund memilih berhati-hati. "Saya tidak berbicara tentang pemain yang terikat kontrak dengan klub lain. Kami mengenal pemain itu karena dia sangat, sangat berbakat - talenta yang luar biasa. Tapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu," ujarnya, sembari membantah adanya komunikasi terkini dengan pihak pemain.

Selain persaingan besar dalam perburuan Gabriel, aturan transfer internasional juga menjadi kendala dalam potensi perekrutannya. Sebagai orang Inggris, penyerang bertalenta tinggi itu pada dasarnya baru boleh pindah ke klub Eropa dan bermain sebagai profesional setelah ulang tahunnya yang ke-18, yang juga akan menjadi masalah bagi Real maupun Barca. Namun, ada jalan keluar. Karena ayahnya berasal dari Irlandia dan ibunya memiliki akar Siprus, youngster itu bisa mendapatkan paspor Uni Eropa.

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Bayern, berita: Inilah alasan Lennart Karl tak lagi masuk skuad awal Jürgen Klopp

Alih-alih Lennart Karl (Bayern Munich), Karim Adeyemi (Barcelona) akan masuk skuad Jürgen Klopp untuk dua pertandingan pertama tim nasional Jerman di Nations League melawan Belanda pada Kamis dan tiga hari kemudian di Augsburg melawan Yunani.

Di balik pergantian itu, menurut informasi dari Sky, ada langkah pencegahan terkait Karl. Pemain 18 tahun itu disebut mengalami keluhan otot ringan pekan lalu dan karena itu juga tidak dimainkan saat menang 7-0 atas Union Berlin pada Jumat. Hingga kedatangannya di tim DFB, ketika duel melawan Serbia dan leg kedua melawan Yunani akan berlangsung, pemain ofensif itu akan menjalani program individual.

Karl baru beberapa pekan lalu kembali ke latihan tim Bayern setelah absen di Piala Dunia secara mendadak karena robekan berkas otot.

Di musim yang masih sangat muda ini, Karl sejauh ini sudah tampil lima kali. Ia mencatatkan masing-masing satu gol dan satu assist.

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