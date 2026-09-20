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Bayern Munchen, Berita: Hamann punya kecurigaan soal Olise

Dietmar Hamann meyakini bahwa Bayern Munchen dengan sadar memberi Michael Olise kebebasan tertentu agar tidak memancing kemarahan pemain Prancis itu.

Mantan pemain timnas itu mengaku heran mengapa raksasa Jerman tersebut tidak bertindak lebih aktif terhadap "kemalasan" Olise dalam wawancara. "Pertanyaannya adalah, apa kata Bayern soal itu. Saya punya perasaan bahwa dia menolak semuanya," kata Hamann kepada Sky.

Dibandingkan dengan Harry Kane misalnya, pemain timnas Prancis itu kerap terlihat tak bersemangat dan tidak tertarik. "Dia adalah sosok yang disukai. Dia begitu populer, bukan hanya karena gol-golnya, tetapi juga karena dia selalu ada, memberikan wawancara, sangat simpatik, dan menjawab setiap pertanyaan. Tentang Olise, kita hanya tahu sedikit atau bahkan tidak tahu apa-apa."

Karena itu, Hamann tidak tahu sampai kapan Bayern akan terus melihat perilaku seperti ini. "Tetapi mereka mungkin tidak ingin membuatnya kesal, karena mereka ingin memperpanjang kontraknya. Klub berada dalam situasi serba tanggung, di mana mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini tidak bisa seperti ini, tetapi di sisi lain mereka tidak ingin melakukannya karena mungkin mereka berpikir peluang untuk perpanjangan kontrak akan menjadi lebih kecil." Pemain 24 tahun itu masih terikat kontrak di Munchen hingga 2029.

Olise di masa lalu memang berulang kali menjadi sorotan karena dalam wawancara ia hanya menjawab dengan sangat tertutup dan singkat, atau bahkan terkadang sama sekali tidak menanggapi pertanyaan yang diarahkan kepadanya.

Hal itu juga terjadi baru-baru ini setelah kemenangan 5-0 atas Bodö/Glimt di Liga Champions, saat ia membuat reporter DAZN Jochen Stutzky nyaris putus asa. Olise menjawab setiap pertanyaan dari lawan bicaranya dengan sangat singkat dan tanpa makna.

Reaksi terhadap wawancara "tak ada minat" itu kemudian beragam, tetapi sebagian besar Olise justru mendapat dukungan atas penampilannya yang sekali lagi serbasingkat. Pelatih kepala Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl bahkan membelanya setelah itu.

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Bayern Munchen, Berita: Martinez jadi duta merek baru

Bayern Munchen menunjuk mantan pemainnya, Javi Martinez, sebagai duta merek baru. Hal itu diumumkan raksasa Jerman tersebut pada Sabtu.

Pria Spanyol itu merayakan peran barunya pada Jumat dalam sebuah acara spesial di jantung kota Munchen: Cafe Nymphenburg di Viktualienmarkt untuk sementara waktu diubah menjadi "Taberna Martinez".

"Javi Martínez merepresentasikan era FC Bayern yang luar biasa sukses, seperti hanya sedikit orang lain yang bisa. Dengan caranya yang autentik, dekat dengan orang-orang, dan ikatan kuatnya dengan klub kami, dia adalah duta merek yang ideal. Hari di 'Taberna Martínez' dengan sangat mengesankan menunjukkan betapa Javi memikat orang-orang di Munchen dan para penggemar kami di seluruh dunia. Kami sangat senang bisa kembali mengikatnya erat dengan FC Bayern dan bersama-sama menciptakan banyak pertemuan spesial lainnya," ujar bos marketing Bayern, Rouven Kasper.

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Bayern Munchen, Berita: Tah tidak khawatir soal Diaz

Bek Bayern, Jonathan Tah, memberikan dukungan penuh kepada rekan setimnya Luis Diaz setelah kritik terhadap performa terkininya.

"Saya pikir itu normal ketika dia memainkan begitu banyak pertandingan. Saya sejak dulu selalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya, berlari naik turun di setiap pertandingan," kata Tah setelah kemenangan 7-0 FCB atas Union Berlin pada Jumat malam.

Setelah pada musim lalu Diaz menyumbang 49 keterlibatan gol (26 gol, 23 assist) dalam 51 pertandingan kompetitif, ia masih kesulitan di kompetisi yang sedang berjalan. Pemain Kolombia itu hanya bisa mencetak satu gol saat melawan VfB Stuttgart, sementara dalam enam pertandingan lainnya ia tidak mencatatkan keterlibatan gol langsung meski raksasa Jerman itu banjir gol.

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Bayern Munchen, Berita: Musiala ungkap percakapan dengan Klopp

Jamal Musiala berbicara tentang kontak pertamanya dengan pelatih timnas baru Jürgen Klopp. "Kami punya komunikasi yang sangat baik. Saya menantikan waktu yang akan datang sekarang. Ini adalah momen yang sangat bagus untuk membangun ritme bersama para pemain dan Jürgen Klopp. Saya pikir ini akan menjadi masa yang baik," ujar pemain menyerang Bayern Munchen itu kepada ran.

Sejak patah tulang betis pada musim panas 2025, Musiala terus berjuang dengan dampak lanjutannya serta beberapa cedera ringan lainnya. Baru-baru ini ia juga mengungkap secara terbuka bahwa ia menderita absensi, setelah dalam dua laga uji coba ia sempat mendapatkan perawatan saat tergeletak di lapangan.

Namun secara umum, kini ia merasa sudah kembali baik. "Saya berada di lapangan, saya menikmati permainan, saya tancap gas. Dan itu penting bagi saya," kata Musiala, yang menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan 7-0 atas Union Berlin pada Jumat malam.

Pemain 23 tahun itu berharap segera bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. "Kegembiraan bermain itu ada. Saya masih bisa mengambil langkah-langkah lebih jauh 100 persen. Dan saya pikir sekarang saya juga bisa membangun ritme di timnas Jerman. Tetapi saya harus mengatakan, saya sangat bahagia di lapangan dan itu sangat baik untuk saya."

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