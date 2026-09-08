Berita, fitur, dan rumor lainnya tentang Bayern Munich:

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"Rencananya berbeda, juga dari pihak dia": Freund bicara soal transfer yang gagal

Bayern Munich, rumor: Seperti ini rencana comeback untuk Musiala

Pada Sabtu lalu, Jamal Musiala menjalani debut laga kompetitifnya untuk Bayern Munich pada musim ini. Pemain 23 tahun itu dimainkan mulai menit ke-57 menggantikan Lennart Karl di Schalke. Kesan pertamanya terbilang cukup positif. Meski secara permainan tidak banyak yang berjalan dalam hasil 0-0 melawan tim promosi, Musiala tetap terlihat lincah, penuh semangat, dan kuat.

Itu merupakan penampilan pertama sang pemain tim nasional setelah ia dikeluarkan dari aktivitas pertandingan beberapa pekan lalu menyusul kolaps yang dialaminya dalam dua laga uji coba akibat disfungsi neurologis. Karena itu, Musiala melewatkan Piala Super di Dortmund melawan BVB (2-1), laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart (5-1), dan pertandingan putaran pertama DFB-Pokal di markas VfL Osnabrück (3-1).

"Kami memberinya sedikit ketenangan setelah insiden-insiden itu, yang memang ia butuhkan," kata direktur olahraga Bayern Max Eberl usai pertandingan di Schalke. "Pengobatannya disesuaikan dan kemudian kami, dalam pembicaraan dengan para dokter, staf pelatih, dan tentu saja dengannya, melihat bagaimana perasaannya dan bahwa dia kembali siap untuk terlibat hari ini. Karena itu dia juga merupakan opsi yang mutlak dan akan langsung dimainkan lagi ketika dia ada di skuad. Kami senang Jamal kembali, bahwa dia bisa menentukan pertandingan untuk kami."

Seperti yang kini dilaporkan Bild , Musiala masih akan dibangun kembali secara hati-hati dan "mendapat menit bermain sedikit demi sedikit lebih banyak". Ia juga akan beberapa kali diberi jeda untuk menjaga bebannya tetap dalam batas. Semua itu akan dilakukan, menurut Bild, dalam koordinasi erat dengan pelatih Vincent Kompany.

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Bayern Munich, rumor: Apa yang menjadi kendala bagi Christoph Freund?

Seperti dilaporkan Münchner Abendzeitung, Bayern Munich ingin memperpanjang kontrak direktur olahraganya yang berlaku hingga 2027, idealnya sebelum rapat umum tahunan pada November. Setelah ketua dewan Jan-Christian Dreesen dan direktur olahraga Max Eberl mengikatkan diri dengan raksasa Jerman itu melampaui musim panas mendatang, triumvirat tersebut ingin dilengkapi dengan sosok asal Austria itu.

Namun, saat ini Freund disebut berada dalam "fase pertimbangan". Menurut AZ, masa depan kepala pemandu bakat Nils Schmadtke berperan dalam hal ini. Schmadtke juga memiliki kontrak hingga 2027, sama seperti Freund. Jika Schmadtke, yang dianggap sebagai orang kepercayaan Eberl, pergi, "Freund bisa memasang kepala pemandu bakat sesuai gagasannya".

Tanda-tandanya mengarah pada perpanjangan kontrak Freund, karena ia secara konsisten menikmati reputasi yang baik dan pekerjaannya terutama di Campus dihargai. Hubungannya dengan pelatih Vincent Kompany juga disebut sangat baik.

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Bayern Munich, berita: Harry Kane ingin memenangi Liga Champions

Striker bintang Harry Kane ingin akhirnya meraih gelar Liga Champions yang sangat diidamkannya bersama Bayern Munich pada musim ini. "Kami sangat dekat," kata pemain 33 tahun itu menjelang laga pembuka kompetisi antarklub elite Eropa pada Kamis (21.00/DAZN) melawan Bodö/Glimt kepada TNT Sports: "Musim lalu, hal-hal kecil yang membuat perbedaan. Kami memasuki musim ini dan berkata: Ini harus menjadi tahun kami."

Setelah tersingkir pahit di semifinal melawan juara akhirnya, Paris Saint-Germain, pada musim lalu, Bayern Munich mendambakan gelar ketujuh mereka di kompetisi antarklub elite Eropa.

Namun, di Liga Champions "ini bukan hanya soal menjadi tim terbaik. Terkadang Anda juga membutuhkan sedikit keberuntungan pada momen yang tepat," ujar Kane: "Pertanyaannya adalah apakah kami bisa membuat perbedaan kecil itu yang dibutuhkan untuk melaju dan memenangi Liga Champions. Itu tujuan saya. Dan itu adalah tujuan seluruh tim."

Karena itulah ia juga belum memikirkan akhir kariernya, tegas kapten tim nasional Inggris itu. "Masih ada hal-hal di level klub yang ingin saya menangi. Hal yang sama juga berlaku untuk tim nasional," kata Kane, yang pada musim lalu mencetak 73 gol luar biasa untuk Bayern Munich dan Inggris: "Karena itu, bagi saya ini soal menikmati momen ini selama mungkin."

(SID)

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