Bayern München dengan mudah mengalahkan St. Pauli, tim yang terancam degradasi, pada Sabtu lalu. Di Hamburg, tim asuhan Vincent Kompany menang 0-5, sehingga total gol Bayern musim ini menjadi 105. Dengan demikian, calon juara liga ini memecahkan rekor, karena sebelum Sabtu ini, tidak pernah ada tim Bundesliga yang mencetak lebih dari 101 gol. Dengan lima pertandingan tersisa, keunggulan atas pesaing terdekatnya, Borussia Dortmund, kini mencapai 12 poin.

Bayern memulai pertandingan di Hamburg dengan sangat baik, di mana mereka memimpin pada menit kesembilan. Konrad Laimer melepaskan tendangan sudut yang sempurna ke depan gawang, di mana Musiala muncul setelah melakukan gerakan lari yang indah dan menyundul bola dengan meyakinkan: 0-1.

Menjelang leg kedua di Liga Champions, Harry Kane diistirahatkan, yang berarti Nicolas Jackson mendapat kesempatan bermain sejak kick-off. Pemain asal Senegal itu nyaris mencetak gol kedua tak lama setelah skor 0-1, namun tendangannya dari sudut yang sulit membentur mistar gawang.

St. Pauli hampir tidak memiliki peluang berarti dan beberapa kali lolos dari skor 0-3, seperti saat Michael Olise melepaskan tembakan melebar dari posisi yang menjanjikan dan Musiala yang kurang beruntung membentur tiang gawang dari jarak dekat.

Di babak kedua, Bayern mencetak tiga gol dalam rentang waktu sekitar tiga belas menit. Pertama, giliran Leon Goretzka yang mencetak gol indah dengan tendangan voli di tiang jauh.

Olise kemudian memastikan kemenangan Bayern. Pemain Prancis yang sedang dalam performa terbaiknya itu menusuk ke dalam dan menuju kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut jauh: 0-3.

Setelah kerja sama yang baik dari Musiala, skor pun menjadi 0-4. Gelandang serang itu memenangkan duelnya dengan meyakinkan di luar kotak penalti Hamburg dan memberikan umpan jauh kepada Jackson, yang mencetak gol dari jarak dekat. Di menit-menit akhir, Raphaël Guerreiro juga mencetak gol untuk skor 0-5.

Ada pula momen indah bagi Bara Ndiaye. Pemain asal Senegal yang baru berusia 18 tahun itu diturunkan sebagai pemain pengganti dan dengan demikian melakukan debutnya di tim utama Bayern. Ndiaye dipinjamkan dari Gambinos Stars Africa asal Senegal hingga akhir musim.