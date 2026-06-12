Bayern München dan Eintracht Frankfurt hampir mencapai kesepakatan terkait transfer Nathaniel Brown ke Der Rekordmeister. Hal ini bisa jadi menjadi kabar buruk bagi kemungkinan kedatangan Ismael Saibari, mengingat Bayern menerapkan batasan keuangan yang jelas, demikian dilaporkan oleh Sky Sport Jerman.

Kedua klub sedang bernegosiasi mengenai paket total senilai maksimal 55 juta euro untuk bek sayap asal Jerman tersebut, menurut Sky Sports. Bayern dan Eintracht saat ini sedang membahas pembagian antara biaya transfer tetap dan bonus yang mungkin diberikan.

Brown dan Bayern telah mencapai kesepakatan lisan. Di München, kontrak hingga pertengahan 2031 konon sudah menunggunya.

Sebelumnya, Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa Bayern telah mengajukan tawaran yang sangat tinggi kepada PSV sebesar sekitar lima puluh juta euro, termasuk bonus.

Namun, pihak PSV menginginkan jumlah yang lebih tinggi. Bukan hanya besaran jumlahnya yang menjadi faktor, tetapi struktur pembayaran juga menjadi bagian penting dari pembicaraan antara kedua klub.

PSV dan Bayern belum mencapai kesepakatan, sehingga pembicaraan dan negosiasi untuk sementara waktu masih berlanjut. Saibari dan klub Jerman tersebut baru-baru ini telah mencapai kesepakatan lisan.

Menurut Sky Sports, kedua pihak telah mendekati kesepakatan mengenai biaya transfer, namun masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum gelandang asal Maroko tersebut dapat secara resmi menjadi pemain Bayern.

Jurnalis transfer Florian Plettenberg melaporkan bahwa Bayern menerapkan batasan keuangan yang jelas. Namun, pelatih Vincent Kompany sangat ingin menambahkan Saibari ke dalam skuadnya.