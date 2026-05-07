Bayern München sangat marah setelah tersingkir dari Liga Champions: 'Saya tidak bermaksud menyindir, tapi...'

Bayern München tidak puas dengan kinerja wasit João Pinheiro. Juara bertahan itu tersingkir pada Rabu malam di babak semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, dalam laga dua leg yang berakhir dengan skor agregat 6-5.

Selama dan setelah leg kedua dari dua leg yang spektakuler itu (1-1), ada kemarahan di pihak Bayern atas beberapa keputusan wasit. Dalam beberapa kasus, para pemain dan pelatih juara Jerman itu merasa dirugikan.

"Kita memang harus melihat keputusan wasit dalam dua leg ini," keluh pelatih Bayern, Vincent Kompany, setelah pertandingan. "Itu tidak boleh jadi alasan, tapi memang berpengaruh. Dalam dua pertandingan ini, terlalu banyak keputusan yang merugikan kami."

Kompany tidak puas dengan penalti yang tidak diberikan pada Selasa malam. "Tangan João Neves terangkat ke udara, dan bola mengenai tangannya," katanya merujuk pada momen penalti yang diabaikan oleh Pinheiro dan VAR.

"Karena bola itu berasal dari rekan setimnya sendiri, itu bukan penalti. Sedikit akal sehat saja sudah cukup untuk mengatakan: itu konyol, benar-benar omong kosong!" kata Kompany. "Itu tidak menceritakan seluruh kisah dari dua leg ini, tapi pada akhirnya ini memang pertandingan yang ditentukan oleh satu gol."

Direktur teknis Max Eberl juga tidak puas dengan keputusan tersebut. "Bagi saya, ini benar-benar sedikit lucu. Apa aturan yang berlaku sekarang? Ini tidak bisa saya jelaskan. Jika saya melihatnya dengan kacamata saya, itu adalah handsball di area penalti."

Kompany juga marah karena tidak ada kartu merah yang diberikan kepada Nuno Mendes, yang sudah mendapat kartu kuning dan menyentuh bola dengan tangannya. Menurut wasit keempat, Konrad Laimer lebih dulu menyentuh bola dengan tangannya - meskipun rekaman menunjukkan bahwa itu tidak benar - sehingga Pinheiro meniup peluitnya.

"Saya merasa wasit mundur karena menyadari bahwa dia sudah memberikan kartu kuning kepadanya (Mendes, red.)," duga Kompany. Laimer sendiri mengatakan kepada DAZN bahwa ia tidak mengerti mengapa wasit keempat ikut campur dalam keputusan di lapangan.

Pemain asal Austria itu mendapat dukungan dari Michael Ballack. "Ini adalah pertama kalinya wasit keempat campur tangan dalam situasi seperti ini," kata legenda klub Bayern tersebut. "Perasaan saya mengatakan bahwa mereka tidak ingin memberikan kartu kuning kedua. Saya tidak bermaksud menyindir, tapi ini sangat aneh."

CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, juga memberikan komentarnya di Sky Sport. "Setidaknya hal ini patut diperhatikan bahwa seorang wasit yang hanya memiliki 15 pertandingan Liga Champions di bawah namanya diperbolehkan memimpin pertandingan sebesar ini. Dan hal itu mungkin juga menjelaskan mengapa ia memimpin pertandingan dengan cara seperti itu."