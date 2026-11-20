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Jamal Musiala kembali bermain untuk Bayern München pada Jumat melawan FC Köln (1-1) setelah absen dua bulan. Manajemen klub masih sangat mengkhawatirkan kondisi gelandang serang berusia 23 tahun itu, yang menderita sindrom absans, salah satu bentuk epilepsi.

Musiala masuk lapangan saat laga di Allianz Arena menyisakan 20 menit pada Jumat, ketika Bayern tampil sangat mengecewakan. Selain itu, pelatih Vincent Kompany kehilangan dua pemain bintangnya, Harry Kane dan Michael Olise, akibat cedera pada babak pertama.

Musiala baru kembali setelah dua bulan absen akibat cedera otot, tetapi kekhawatiran terbesar justru tertuju pada gangguan neurologisnya. Musiala dua kali kolaps dalam rentang empat hari pada Agustus dan sejak itu, sebagian karena cedera, ia belum kembali seperti dulu. Masih menjadi pertanyaan apakah ia akan pernah mencapai lagi level permainan sebelumnya.

Legenda klub Karl-Heinz Rummenige, yang juga anggota dewan komisaris Bayern, secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya tentang Musiala kepada Sky usai pertandingan. "Ia memiliki masalah kesehatan, dan itu sudah diketahui umum."

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Rummenige juga memikirkan aspek finansialnya. "Sudah diketahui umum pula bahwa kontraknya melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai klub, kami harus melihat bagaimana menangani situasi itu. Saya pikir itu langkah yang bertanggung jawab dan sepenuhnya wajar."

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Kontrak Musiala berlaku hingga pertengahan 2030 dan ia kabarnya menerima sekitar 25 juta euro per tahun. Rummenige khawatir Musiala tidak akan pernah mencapai lagi level permainan sebelumnya. "Apa yang kami ketahui sayangnya mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang pernah ia tunjukkan."

Rummenige juga ditanya apakah pengurangan gaji atau penjualan Musiala bisa menjadi pilihan. "Saya tidak bisa membayangkan Jamal meninggalkan klub, atau ada klub lain yang bersedia merekrutnya dalam kondisi seperti ini."

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"Itu masalah. Saya pikir kami telah menangani situasi ini dengan sangat hati-hati bersama sang pemain, dan kami semua berharap ia bisa kembali bermain, idealnya dalam kondisi sebaik mungkin."

Namun, bagaimana jika itu tidak terwujud? "Maka kami tentu masih harus mempertimbangkan konsekuensi finansialnya. Dan saya pikir itu keputusan yang sayangnya harus diambil oleh jajaran direksi dan dewan pengawas," kata Rummenige.