Bayern München mengajukan tawaran pertama untuk Saibari: PSV berpeluang meraih keuntungan besar

Bayern München akan mengajukan tawaran sebesar 45 hingga 50 juta euro kepada PSV, demikian dilaporkan Mounir Boualin pada Rabu. Menurut jurnalis transfer tersebut, angka itu merupakan ‘titik awal’ dari negosiasi.

Pada hari Selasa, terungkap bahwa Saibari menjadi incaran Bayern München. Berita tersebut juga disampaikan oleh Boualin.

Pada hari yang sama, Der Rekordmeister mencapai kesepakatan dengan Saibari mengenai kontrak hingga pertengahan 2031. Negosiasi dengan PSV akan dimulai pada hari Rabu.

PSV menargetkan angka rekor. Saat ini, rekor transfer pemain yang hengkang adalah 50 juta euro. Jumlah tersebut dibayarkan oleh Napoli pada 2020 untuk jasa Hirving Lozano.

Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sports, Bayern siap berbuat apa saja untuk Saibari. Gelandang keturunan Maroko ini sangat diinginkan oleh pelatih Vincent Kompany.

Saibari memiliki kontrak dengan PSV hingga pertengahan 2029. Musim lalu, ia mencetak 15 gol dan memberikan 8 assist dalam 27 pertandingan Eredivisie.