Bayern München bersedia membayar jumlah maksimum ini untuk pemain Feyenoord, Givairo Read

Givairo Read masih menjadi salah satu target utama Bayern München, menurut laporan terbaru dari BILD. Awal pekan ini, Sky Sports telah melaporkan adanya minat baru dari Manchester City.

Read yang baru berusia sembilan belas tahun ini mengalami cedera musim ini, namun Feyenoord harus tetap waspada bahwa beberapa klub top Eropa akan mengincar bek sayap tersebut.

Read adalah salah satu talenta terbesar di dunia dalam posisinya dan di kategori usianya. Kontraknya dengan Feyenoord masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Rabu lalu sudah terungkap bahwa Manchester City mempertimbangkan untuk merekrut Read pada musim panas mendatang di De Kuip. Kini, pengamat Bayern, Christian Falk, juga memberikan pembaruan dari München.

Juara bertahan tersebut telah memantau Read sejak lama dan terkesan, namun tampaknya memiliki batas maksimal biaya transfer dalam pikiran.

Bayern München tidak ingin terlibat dalam persaingan penawaran dan bersedia membayar maksimal 30 juta euro untuk Read. Jumlah itu 5 juta euro lebih tinggi dari nilai pasarnya di Transfermarkt.

Tampaknya The Citizens memiliki ruang finansial dan kebutuhan yang lebih besar untuk membeli bek kanan baru. Read telah bermain tepat 50 pertandingan untuk Feyenoord, di mana ia mencetak empat gol dan sebelas assist.