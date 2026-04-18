Bayern München berpeluang meraih gelar juara liga ke-35 pada hari Minggu setelah Borussia Dortmund kembali tersandung

Borussia Dortmund kembali menelan kekalahan di Bundesliga pada Sabtu lalu. Saat bertandang ke markas TSG Hoffenheim, tim asuhan pelatih Niko Kovac harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-1 di menit-menit akhir tambahan waktu. Hal ini berarti Bayern München berpeluang merebut gelar juara liga ke-35 pada Minggu nanti.

Harapan terakhir Dortmund untuk meraih gelar juara liga sudah mendapat pukulan telak pekan lalu, saat tim ini kalah 0-1 di kandang sendiri dari Bayer Leverkusen. Pada hari Sabtu, pertandingan tandang melawan Hoffenheim yang berada di peringkat keenam pun tidak akan jauh lebih mudah.

Hoffenheim, dengan Wouter Burger di starting line-up, tampil lebih baik di fase awal. Tim Lemperle sudah lebih awal membentur mistar gawang dan Gregor Kobel berhasil mencegah Andrej Kramaric mencetak gol.

Sepuluh menit sebelum babak pertama berakhir, Hoffenheim mendapat penalti dengan sedikit keberuntungan. Niklas Süle terpeleset dan langsung melakukan handball. Bek Dortmund itu mengalami cedera lutut akibat terjatuh dan harus diganti. Andrej Kramaric mengeksekusi penalti tersebut: 1-0.

Karena tertinggal, Dortmund harus bekerja keras dan setelah babak pertama, tim tamu pun mendominasi. Maximilian Beier misalnya, nyaris mencetak gol lewat sundulan yang melebar. Di sisi lain lapangan, Kobel berhasil menyelamatkan gawang dari sundulan Ozan Kabak.

Menjelang akhir pertandingan, Dortmund akhirnya mencetak gol penyeimbang. Dari posisi berputar, Serhou Guirassy melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang menggetarkan jala gawang, membuat skor menjadi 1-1. Oliver Baumann kemudian nyaris gagal mencegah Dortmund membawa pulang kemenangan melalui Beier.

Sepertinya pertandingan ini akan berakhir imbang, namun di menit-menit akhir injury time, Hoffenheim akhirnya meraih kemenangan. Julian Ryerson melakukan handball dan setelah intervensi VAR, bola kembali diarahkan ke titik penalti untuk tim tuan rumah. Kramaric dengan senang hati memanfaatkan hadiah tersebut: 2-1.

Akibat kekalahan ini, Dortmund yang berada di peringkat kedua, dengan empat pertandingan tersisa, maksimal hanya bisa mengumpulkan 76 poin. Pemuncak klasemen Bayern saat ini sudah mengoleksi 76 poin. Artinya, Der Rekordmeister cukup meraih hasil imbang saat menjamu VfB Stuttgart pada Minggu sore untuk memastikan gelar juara liga.