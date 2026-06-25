Bayern München berhasil mendapatkan pemain tersebut dan membayar 55 juta euro untuk pemain inti timnas Jerman di Piala Dunia

Nathaniel Brown pindah dari Eintracht Frankfurt ke Bayern München. Hal ini dilaporkan oleh Sky Deutschland dan Fabrizio Romano. Transfer ini melibatkan nilai sebesar 55 juta euro.

Beberapa minggu yang lalu, Brown sendiri telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bayern. Saat itu, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan, dan kini hal tersebut telah tercapai.

Jadi, nilai transfernya sebesar 55 juta euro. Brown menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Bayern hingga pertengahan 2031.

Bek kiri berusia 23 tahun ini, yang juga memiliki paspor Amerika Serikat, pernah meniti karier di akademi muda FC Nürnberg. Pada awal 2024, ia pindah ke Frankfurt dengan nilai transfer 5,5 juta euro, namun tetap bermain untuk Nürnberg dengan status pinjaman hingga akhir musim tersebut.

Setelah itu, Brown bermain untuk Frankfurt selama dua musim. Untuk klub tersebut, ia akhirnya tampil dalam 75 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 7 gol dan 13 assist.

Saat ini, pemain kidal ini sedang membela Jerman di Piala Dunia. Ia memainkan pertandingan internasional keenam dan ketujuhnya saat melawan Curaçao dan Pantai Gading. Ia absen saat melawan Ekuador karena cedera.

Di Frankfurt, Brown masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2030. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya saat ini mencapai empat puluh juta euro.