Bayern München atau Manchester City? Klub ini berada di posisi terdepan untuk Givairo Read (Feyenoord)

Givairo Read terkesan dengan minat yang ditunjukkan Manchester City, demikian dilaporkan 1908 pada Kamis. Klub raksasa Inggris itu berada di posisi terdepan untuk memboyong bek kanan berusia 19 tahun milik Feyenoord tersebut.

Kemungkinan besar Read telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Feyenoord. Pemain muda internasional Belanda ini tampaknya akan mengakhiri kariernya di Feyenoord dengan 54 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 5 gol dan 11 assist.

Sudah lama diketahui bahwa Read dipantau oleh Bayern München dan Manchester City. Destinasi yang terakhir disebutkan lebih disukainya.

Read berharap ia akan lebih cepat mendapat kesempatan bermain di Manchester City, di bawah pelatih baru. The Citizens memang sedang mencari bek kanan baru untuk bersaing dengan Rico Lewis dan Matheus Nunes.

Pemain asal Amsterdam ini merasa tersanjung dengan pendekatan dari Manchester City. Fakta bahwa Read mengalami berbagai cedera musim ini tidak dianggap sebagai masalah oleh klub peringkat dua Liga Premier tersebut.

Menurut situs pendukung Rotterdam, Feyenoord menargetkan angka rekor untuk talenta top ini. “Konon, klub yang tertarik harus menyiapkan lebih dari 40 juta euro untuk memboyong Read dari De Kuip.”

Read masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, bek sayap ini saat ini bernilai 25 juta euro.