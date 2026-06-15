Bayern menghentikan ambisi Real Madrid di Oulisse dengan tawaran besar

Bayern Munich bersiap untuk menggandakan gaji bintang Prancis mereka, Michael Olise, menjadi 22 juta euro per tahun, sehingga setara dengan gaji Harry Kane, dan Jamal Musiala yang masing-masing menerima sekitar 25 juta euro per tahun, sebagai langkah untuk mempertahankan pemain yang dianggap banyak orang sebagai pemain Prancis terbaik saat ini.

Menurut laporan surat kabar Jerman "Bild", Bayern Munich "siap melakukan apa pun untuk mempertahankan bintang mereka yang bergabung pada 2024 dengan biaya 50 juta euro", di mana klub Bavaria tersebut ingin memperpanjang kontrak pemain yang saat ini menerima 12 juta euro per tahun, yang dapat mencapai 16 juta euro termasuk bonus, dengan menyebutkan bahwa "jumlah 22 juta euro per tahun telah diajukan untuk memulai negosiasi antara kedua belah pihak", sementara Oulisse dan timnya diperkirakan akan mengajukan argumen untuk menaikkan tawaran awal tersebut.

Oulisse menjadi sorotan besar di Piala Dunia 2026, di mana ia akan menjadi salah satu pemain utama pelatih Didier Deschamps, sementara banyak yang menganggapnya sebagai pemain Prancis terbaik saat ini, mengungguli Dembélé dan Mbappé.

Banyak laporan media mengindikasikan ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap Oulisse, sementara sejumlah media mengaitkannya dengan Real Madrid yang memburunya, namun pintu telah ditutup dengan tegas. Seorang anggota dewan direksi Bayern Munich mengatakan kepada surat kabar "L'Équipe" beberapa hari lalu: "Oulisse tak ternilai harganya, dan dia takkan pergi bahkan jika ditawari 500 juta euro."