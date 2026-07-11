Pasar transfer semakin memanas, dan mulai muncul nama-nama pemain yang kemungkinan akan hengkang dari Barcelona.

Beberapa laporan mengungkapkan bahwa Bayern Munich telah memasukkan salah satu bintang Barcelona ke dalam daftar prioritas mereka untuk bursa transfer musim panas ini, meskipun kesepakatan tersebut tampaknya sangat rumit.

Surat kabar Sport dari Katalonia, mengutip laporan Bild, menyebutkan bahwa klub asal Jerman tersebut sedang berupaya merekrut bek kanan kelas atas, sehingga mereka memandang pemain asal Prancis, Jules Koundé dari Barcelona, sebagai pilihan utama.

Surat kabar tersebut menambahkan: “Namun, klub Bavaria itu perlu terlebih dahulu menyiapkan dana sebelum mengajukan tawaran menarik kepada pemain Barça tersebut.”

"Bild" menjelaskan bahwa Koundé adalah bek sayap yang paling sesuai dengan visi staf teknis dan manajemen Bayern Munich, menegaskan bahwa ia selalu mendapat apresiasi dari mereka, dan mereka meyakini bahwa kondisi mungkin akan mendukung untuk merekrutnya pada musim panas ini.

Hal ini akan bergantung pada penilaian akhir terhadap sang pemain, dan yang lebih penting, pada kemampuan Bayern Munich untuk menjual Sascha Boy, bek yang dipinjamkan musim ini ke liga Turki dan tidak masuk dalam rencana klub Bavaria saat ini maupun di masa depan.

Klub Jerman tersebut sebelumnya telah menjajaki kemungkinan mendatangkan Jevairo Reid, bek sayap Feyenoord, namun saat ini mereka memprioritaskan perekrutan bek sayap kelas dunia, asalkan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer tersebut tersedia.

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Semuanya akan ditentukan setelah Piala Dunia

Di Barcelona, klub sama sekali tidak menyembunyikan bahwa mereka tidak akan menutup pintu bagi kepergian Koundé atau Alejandro Balde, jika ada klub yang mengajukan tawaran yang menguntungkan bagi semua pihak. Baldi sendiri telah menegaskan kepada Barcelona bahwa ia tidak berencana hengkang dan tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun, sementara masa depan Kondé masih belum jelas, dan segalanya mungkin akan ditentukan setelah Piala Dunia berakhir.

Selain itu, bek internasional Prancis ini juga menarik minat Liverpool dan Chelsea, namun belum ada klub dari Liga Inggris yang mengambil langkah konkret hingga saat ini, menurut surat kabar Catalan tersebut.

Sport menegaskan: “Nilai pasar Kondé diperkirakan mencapai 60 juta euro, dan Barcelona tidak akan menurunkan angka tersebut bahkan satu euro pun. Pasalnya, pemain Prancis tersebut baru berusia 27 tahun dan baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan tersebut hingga tahun 2031.”

Perlu dicatat bahwa pelatih Hans Flick sempat menempatkan Kondé di luar susunan pemain inti dalam beberapa pertandingan musim lalu, dengan lebih memilih Éric García di posisi bek kanan, yang kemungkinan akan terulang musim ini, menurut surat kabar yang sama.

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