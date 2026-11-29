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Bayern terus mengalami kemunduran. Di tengah berbagai masalah cedera, belum jelas berapa lama Kimmich akan absen setelah insidennya di Hamburg.

Menurut mantan wasit Patrick Ittrich, Bayern harus bermain tanpa Kimmich, andalan lini tengah mereka, dalam sisa pertandingan Bundesliga tahun kalender ini.

"Berdasarkan pengalaman, kemungkinan hukumannya setidaknya tiga pertandingan," kata Ittrich saat bertugas sebagai analis di Sky.

Kimmich menerima kartu merah akibat tindakan kekerasan dari wasit Bastian Dankert saat Bayern bertandang ke markas Hamburger SV (0-0). Sebelumnya, ia terlibat konfrontasi dengan penyerang HSV Alexander Rössing-Lelesiit. Kimmich menanggapi dorongan lawannya dengan menarik rambutnya hingga terjatuh.

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Namun, ada kemungkinan faktor yang meringankan bagi bintang Bayern itu. "Itu akan bergantung pada apa yang ditulis wasit dalam laporannya," jelas Ittrich. "Apakah provokasinya disebutkan, apakah ia meminta maaf kepada pemain tersebut, semuanya akan dipertimbangkan."

Getty Images

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Penjelasan Joshua Kimmich soal insidennya di Hamburg

Setelah insiden itu, Kimmich mengakui kesalahannya dan menyebut tindakannya "sama sekali tidak dapat dimaafkan". "Saya harus meminta maaf kepada tim . Saya sendiri tidak bisa benar-benar menjelaskannya," lanjut kapten tim nasional Jerman itu. "Itu jelas tindakan yang sangat, sangat bodoh, dan saya senang kami masih berhasil meraih satu poin."

Selain Kimmich, Bayern kehilangan satu lagi pemain andalan akibat cedera di Hamburg. Konrad Laimer harus menjalani operasi karena cedera pergelangan kaki dan kabarnya akan absen setidaknya tiga bulan.

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Setelah Ismael Saibari dan Harry Kane mengalami robekan ligamen sindesmosis, Jamal Musiala mengalami robekan serat otot , dan Manuel Neuer mengalami cedera tendon, Laimer menjadi pemain berikutnya di tim asuhan Vincent Kompany yang harus absen lama.

Pertandingan apa saja yang akan dilewatkan Joshua Kimmich?

Setidaknya, Bayern juga akan menyambut kembalinya sejumlah pemain: Alphonso Davies (robekan serat otot), Michael Olise (memar), dan Serge Gnabry (cedera otot) berpeluang tersedia lagi untuk laga piala melawan Hertha BSC. Kimmich pun kemungkinan besar boleh bermain melawan pemuncak klasemen divisi kedua itu karena skorsingnya diperkirakan hanya berlaku di Bundesliga. Larangan bermain di semua kompetisi hanya diberlakukan untuk pelanggaran yang sangat berat.

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Namun, jika prediksi Ittrich tepat, Kimmich akan melewatkan laga liga melawan SC Paderborn, TSG Hoffenheim, dan Werder Bremen. Keputusan diperkirakan keluar pada Senin atau Selasa. Ia dipastikan boleh bermain melawan Slavia Prag di Liga Champions.

Bayern: Sisa pertandingan pada 2026