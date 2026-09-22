"Sekarang orang-orang Inggris juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang terjadi antara Liverpool dan Wirtz tampak seperti sebuah kesalahpahaman besar," kata Hamann pada Selasa. "Kalau ini terus berlanjut di Liverpool, saya bisa membayangkan bahwa pada satu titik nanti langkah darurat akan diambil."

Wirtz datang ke Anfield Road pada musim panas 2025 dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer yang saat itu menjadi rekor, yakni 125 juta euro. Namun, gelandang serang itu gagal memenuhi ekspektasi tinggi di tengah situasi yang secara umum juga tidak tenang. Bahkan pada musim baru ini, sang teknisi ulung juga jarang bersinar (satu assist dalam enam pertandingan), sehingga kritik terhadapnya kian meningkat.

Hamann juga kritis dalam penilaiannya. Ia melihat "seorang pemain yang menelan biaya sangat besar, yang musim lalu bermain buruk dan yang tahun ini kembali mengawali dengan buruk." Dari seorang pemain di kelas harga seperti Wirtz, memang diharapkan "bahwa Anda membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan. Dia melakukannya terlalu jarang. Musim lalu mungkin dia melakukan itu dalam segelintir pertandingan dan tahun ini belum sama sekali."

Hamann, yang bermain di Liverpool dari 1999 hingga 2006 dan bersama klub tradisional itu antara lain memenangkan Liga Champions serta Piala UEFA, skeptis Wirtz masih bisa membalikkan keadaan: "Banyak yang mengatakan: 'Beri dia waktu.' Tapi dia sudah punya waktu satu tahun. Bahwa dia butuh dua, tiga bulan karena sepak bolanya berbeda - tidak masalah. Tapi sekarang dia sudah memasuki musim kedua, sejauh ini belum juga menjadi lebih baik dan karena itu saya agak sulit membayangkan mengapa setelah 14 atau 15 bulan ini segalanya tiba-tiba akan menjadi lebih baik."

Perlakuan istimewa, kalau memang hal seperti itu pernah ada untuk Wirtz di Inggris, kini jelas sudah tidak ia nikmati lagi. Hamann mengingatkan situasi khusus di Liverpool sedikit lebih dari setahun lalu: "Saat dia pergi ke sana, tak lama sebelumnya ada kematian yang melibatkan Diogo Jota. Artinya, ada keadaan pendamping yang juga sangat tidak beruntung ketika dia pergi ke sana. Semua itu memang tidak diketahui sebelumnya. Namun secara keseluruhan harus dikatakan, dalam 15 bulan itu memang terlalu sedikit. Seperti yang saya katakan: Di Liverpool sekarang suara-suara makin keras bahwa jika ini terus berlanjut, maka harus ditemukan sebuah solusi."

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Berapa lama lagi kontrak Florian Wirtz di Liverpool masih berlaku?

Hamann juga tahu seperti apa solusi semacam itu bisa terlihat: "Bayern pernah menginginkannya... Jika mereka punya uangnya dan jika mereka masih menginginkannya - siapa tahu!"

Raksasa Jerman itu juga berupaya keras merekrut Wirtz pada musim semi 2025, namun ia memutuskan pindah ke Liverpool. Di sana, ia masih terikat kontrak hingga 2030.