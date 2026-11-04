Kepada Sky Austria, mantan pemain FCB itu melontarkan kritik keras kepada Sane: "Ia sebenarnya bisa tetap di München, tetapi menurut saya Bayern sangat beruntung bisa terhindar dari situasi ini. Dalam 18 bulan terakhir, sudah terlihat bahwa ia tak lagi mampu membantu tim."

Latar belakangnya adalah upaya Bayern sekitar satu setengah tahun lalu untuk memperpanjang kontrak Sane, yang saat itu akan segera berakhir. Kesepakatan sudah tercapai sebelum penyerang sayap itu berganti agen dan ingin merundingkan ulang kesepakatan tersebut. Pada akhirnya, Sane secara cukup mengejutkan memutuskan meninggalkan kawasan Sungai Isar dan bergabung dengan klub papan atas Turki, Galatasaray, melalui transfer bebas.

Namun, sejak saat itu Sane jarang memenuhi ekspektasi tinggi di Istanbul. Saat ini ia tidak memiliki tempat tetap dalam susunan pemain utama di bawah pelatih kepala Okan Buruk. Contohnya, pada Selasa malam di Liga Champions melawan VfB Stuttgart, ia baru masuk pada pertengahan babak kedua dan tidak mampu memberikan dampak.

Penilaian keras Hamann: "Mungkin kita perlu bertanya kepada para suporter seberapa frustrasi mereka ketika seorang pemain tim nasional Jerman datang, dan sudah berapa lama ia di sana sekarang? 18 bulan? Hasilnya sangat terbatas." Pengamat sepakbola di televisi itu yakin pendukung Galatasaray ingin Sane pergi "secepatnya": "Saya tidak tahu apa rencananya."

Sampai kapan Leroy Sane terikat kontrak dengan Galatasaray?

Memang, catatan performa Sane saat ini terbilang minim: pada musim 2026/27, ia tampil dalam 14 pertandingan resmi, tetapi hanya sekali bermain penuh dan belum mencatatkan kontribusi gol maupun assist. Pada akhir pekan, di sela kemenangan 4-0 di liga atas Konyaspor, ia melakukan tindakan yang tidak pantas dengan membentak seorang juru kamera: "Enyahlah dengan kameramu."

Sane, yang belakangan juga tidak dipanggil ke tim nasional Jerman oleh pelatih baru Jürgen Klopp, masih terikat kontrak dengan Galatasaray hingga 2028. Dengan gaji bersih sembilan juta euro per tahun, pemain berusia 30 tahun itu termasuk salah satu penerima gaji tertinggi di klub yang berkali-kali menjuarai Süper Lig tersebut. Hamann tidak percaya Sane masih memiliki masa depan di Eropa. Ia lebih memperkirakan Sane akan bermain di Amerika Serikat atau Arab Saudi.