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Bayern Munich-Koln berakhir 1-1 dalam laga pembuka pekan kesepuluh Bundesliga Jerman pada Jumat malam.

Vincent Kompany kembali mendampingi juara Jerman dari bangku pelatih, hampir sebulan setelah jatuh sakit di lapangan saat sesi latihan pada 23 Oktober lalu.

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Luis Diaz sudah lebih dulu absen karena cedera, dan pelatih asal Belgia itu juga kehilangan Harry Kane akibat cedera.

Penyerang tengah asal Inggris peraih Ballon d'Or itu terpaksa meninggalkan lapangan karena masalah pada pergelangan kaki dan digantikan Tom Bischof pada menit ke-20. Pada menit ke-37, Bischof memberikan umpan kepada Nathaniel Brown, yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor itu bertahan hingga turun minum setelah Koln lebih dulu unggul lewat gol pemain Inggris, Mikey Moore, dari umpan Said El Mala pada menit ke-12.

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Babak kedua dimulai dengan masuknya Tim Binder menggantikan pemain asal Prancis, Michael Olise, yang juga harus keluar karena cedera setelah terlihat jelas pincang menjelang akhir babak pertama. Lennart Karl pun digeser ke posisi penyerang sembilan palsu.

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Sejumlah pemain juga absen dari kubu Koln: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri, dan van den Berg, serta penyerang asal Belanda, Thijs Dallinga, yang datang dari Bologna pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 11 juta euro. Dallinga mengalami cedera ligamen krusiatum pada lutut.

Pada menit ke-70, Kompany melakukan dua pergantian dengan memasukkan Musiala dan Kim Min-Jae (mantan pemain Napoli) untuk menggantikan Laimer dan Upamecano yang tampak sangat gelisah. Upamecano menerima kartu kuning sekitar sepuluh menit sebelumnya. Di kubu lawan, Reigan Heskey, putra mantan pesepakbola, juga mendapat kesempatan bermain menjelang akhir laga, tetapi skor tidak berubah.

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Bayern Munich kini mengoleksi 22 poin, unggul satu poin atas Borussia Dortmund, yang berpeluang merebut puncak klasemen saat bertandang ke markas tim juru kunci Borussia Monchengladbach pada Sabtu sore.

Pada pekan Bundesliga berikutnya, Bayern akan bermain di Hamburg pada Sabtu, 28 November. Sebelumnya, pada Rabu, 25 November, mereka akan menjalani laga tandang Liga Champions di Prancis melawan Lille yang dilatih Davide Ancelotti asal Italia, putra Carlo, pelatih tim nasional Brasil.

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Ada optimisme bahwa Olise, yang mengalami memar pada kaki, dapat segera pulih. Sebaliknya, Kane membutuhkan waktu lebih lama, seperti ditegaskan petinggi klub Eberl dan pelatih Kompany seusai pertandingan: "Harry akan absen selama beberapa bulan." Kane mengalami cedera pada sindesmosis pergelangan kaki kirinya, cedera yang biasanya membutuhkan waktu pemulihan setidaknya 3 bulan.

Masalah Bayern tidak berhenti di situ. Ada pula persoalan Musiala, yang mengalami gangguan neurologis fungsional. Anggota dewan Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, mengatakan kepada Sky Sport Jerman: "Apakah kami mengkhawatirkannya? Dia memiliki masalah kesehatan. Sayangnya, kami tahu akan sulit baginya untuk kembali ke level yang pernah dia tunjukkan. Kami semua berharap melihatnya kembali bermain baik. Jika tidak, kami harus mempertimbangkan situasinya. Dia memiliki kontrak yang sangat besar dan kami sebagai klub harus mempertimbangkan cara menghadapi situasi ini, termasuk dari sisi keuangan. Kami harus membicarakannya dengan agensinya, lalu mengambil keputusan. Apakah dia bisa dijual? Saat ini saya tidak berpikir ada klub lain yang bisa membelinya dalam kondisi seperti ini."

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RINCIAN PERTANDINGAN

BAYERN-KOLN 1-1

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PENCETAK GOL: 12' Moore (C), 37' Brown (B).

BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Cadangan: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Pelatih: Kompany.

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KOLN (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Cadangan: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Pelatih: Wagner.

WASIT: Braun.

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KARTU KUNING: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).

JADWAL PERTANDINGAN:

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SABTU

Pukul 15.30

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Elversberg-Freiburg

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim

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Bayer Leverkusen-Paderborn

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund

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Union Berlin-RB Leipzig

Pukul 18.30 Schalke-Stuttgart

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MINGGU

Pukul 15.30 Augsburg-Mainz

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Pukul 17.30 Werder Bremen-Hamburg

KLASEMEN:

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Bayern Munich 22 poin

Borussia Dortmund 21

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Freiburg 19

RB Leipzig 18

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Bayer Leverkusen 16

Werder Bremen 15

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Elversberg 13

Stuttgart 12

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Hoffenheim 12

Eintracht Frankfurt 12

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Hamburg 12

Mainz 10

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Paderborn 10

Koln 10

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Augsburg 9

Union Berlin 7

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Schalke 6

Borussia Monchengladbach 4.

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Bayern Munich dan Koln telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.