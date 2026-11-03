Bayer Leverkusen vs Marseille: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 BayArena

Leverkusen menjamu Marseille yang tengah terdesak

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Bayer Leverkusen menjamu Marseille di BayArena, Leverkusen, dalam ajang Liga Europa UEFA. Tim asuhan Carles Martinez ingin menegaskan posisinya di grup setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa.

Leverkusen menghadapi laga ini di bawah tekanan. Dua kekalahan beruntun di Bundesliga dari Hoffenheim dan VfB Stuttgart mengganggu awal musim yang sempat terlihat menjanjikan. Carles Martinez membutuhkan respons di panggung Eropa.

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Marseille, yang dilatih Bruno Genesio, bertandang ke Jerman dengan performa lebih baik. Tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di Ligue 1 dan Liga Europa menunjukkan bahwa skuad mereka mulai menemukan ritme pada saat yang tepat.

Posisi di klasemen Liga Europa membuat laga ini semakin penting. Leverkusen menempati peringkat kedua, sementara Marseille berada di posisi ke-34. Tim asal Prancis itu harus membuktikan kemampuannya jika ingin tetap bersaing memperebutkan tempat di babak gugur.

Kedua tim memahami pentingnya laga ini. Kemenangan akan memperkokoh posisi Leverkusen di papan atas klasemen. Bagi Marseille, meraih hasil di Jerman akan menjadi langkah penting untuk membalikkan keadaan dalam kiprah mereka di Eropa.

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