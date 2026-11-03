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Europa League
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BayArena
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Bayer Leverkusen vs Marseille, Pratinjau Liga Europa UEFA: Bayer Leverkusen Menjamu Marseille yang Terdesak

Bayer Leverkusen vs Marseille
Europa League
Bayer Leverkusen
Marseille

Berbekal catatan tanpa kebobolan di Eropa, tetapi masih terpukul oleh kekalahan 4-2 dalam laga Bundesliga yang berlangsung kacau melawan Stuttgart, Bayer Leverkusen menjamu Marseille yang kembali bangkit. Marseille datang ke Jerman setelah meraih kemenangan 2-0 atas Toulouse di Ligue 1 lewat permainan efektif, dengan tekad menghidupkan kiprahnya di kompetisi Eropa.

Bayer Leverkusen vs Marseille: Detail pertandingan

crest
Europa League - Pekan 4
BayArena

Leverkusen menjamu Marseille yang tengah terdesak

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

Bayer Leverkusen menjamu Marseille di BayArena, Leverkusen, dalam ajang Liga Europa UEFA. Tim asuhan Carles Martinez ingin menegaskan posisinya di grup setelah meraih hasil yang beragam di kompetisi domestik dan Eropa.

Leverkusen menghadapi laga ini di bawah tekanan. Dua kekalahan beruntun di Bundesliga dari Hoffenheim dan VfB Stuttgart mengganggu awal musim yang sempat terlihat menjanjikan. Carles Martinez membutuhkan respons di panggung Eropa.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

Marseille, yang dilatih Bruno Genesio, bertandang ke Jerman dengan performa lebih baik. Tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di Ligue 1 dan Liga Europa menunjukkan bahwa skuad mereka mulai menemukan ritme pada saat yang tepat.

Posisi di klasemen Liga Europa membuat laga ini semakin penting. Leverkusen menempati peringkat kedua, sementara Marseille berada di posisi ke-34. Tim asal Prancis itu harus membuktikan kemampuannya jika ingin tetap bersaing memperebutkan tempat di babak gugur.

Kedua tim memahami pentingnya laga ini. Kemenangan akan memperkokoh posisi Leverkusen di papan atas klasemen. Bagi Marseille, meraih hasil di Jerman akan menjadi langkah penting untuk membalikkan keadaan dalam kiprah mereka di Eropa.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayer Leverkusen vs Marseille

Manajer

  • C. Martinez

Performa

B04

B04 - Performa

SCF
M2-1
OFI
M0-2
TSG
K3-0
FCN
M5-2
VFB
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
OM

OM - Performa

OLY
K0-1
SCO
M2-5
SGR
K1-0
LEH
M4-3
TFC
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayer LeverkusenSeriMarseille
1
0
1
Club Friendlies
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Club Friendlies
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
3
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
5
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
330041+39
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
13
RennesRennesREN
312043+15
S
M
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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