Bayer Leverkusen, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan B04 secara langsung di TV dan streaming langsung?

Bayer Leverkusen menghadapi berbagai tantangan di kancah nasional dan internasional musim ini. Namun, untuk dapat menonton langsung pertandingan-pertandingan Bayer di semua kompetisi, Anda memerlukan beberapa langganan dari berbagai penyedia layanan.

Menonton Bayer Leverkusen di Bundesliga, Liga Champions, dan Piala DFB secara langsung di TV dan streaming langsung

Di Bundesliga musim ini, Sky dan DAZN berbagi siaran pertandingan. Pertandingan hari Jumat serta semua pertandingan tunggal pada hari Sabtu dapat Anda saksikan secara eksklusif di Sky.

Siaran langsung dari saluran TV berbayar ini dapat Anda temukan di WOW dan di aplikasi SkyGo.

Musim ini, DAZN menayangkan Bundesliga melalui siaran konferensi. Setiap hari Sabtu serta pada pekan-pekan padat jadwal, Anda dapat menyaksikan pertandingan secara bersamaan melalui siaran konferensi Bundesliga di DAZN. Selain itu, saluran TV berbayar ini juga menyiarkan pertandingan hari Minggu secara langsung dan eksklusif melalui TV dan siaran langsung daring. DAZN menayangkan Bundesliga melalui siaran langsung daring di situs webnya atau di aplikasi DAZN.

Bundesliga juga dapat disaksikan di TV gratis musim ini. Sat.1 menayangkan pertandingan pada tanggal-tanggal tertentu, misalnya pada pembukaan babak pertama dan kedua atau pada pertandingan Jumat terakhir sebelum jeda musim dingin. Setelah pengambilalihan Sky, RTL juga bertanggung jawab atas beberapa siaran pertandingan Bundesliga di TV gratis.

Di Liga Champions, Anda dapat menyaksikan pertandingan Bayer Leverkusen secara langsung terutama di DAZN. Dari 203 pertandingan, 186 di antaranya dapat Anda saksikan secara langsung di sana, baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran bersama.

Selain itu, Amazon Prime Video menyiarkan Liga Champions secara langsung. Setiap Selasa, Anda dapat menonton pertandingan unggulan terpilih secara langsung dan eksklusif di sana.

Jika Bayer Leverkusen berhasil mencapai final Liga Champions musim ini, pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung dan lengkap di televisi gratis. Pertandingan tersebut akan ditayangkan di ZDF.

Semua pertandingan Piala DFB musim ini disiarkan langsung dan secara lengkap oleh Sky di TV berbayar dan siaran langsung. Selain itu, pertandingan-pertandingan terpilih di setiap babak Piala akan ditayangkan di TV gratis.

ARD dan ZDF bertanggung jawab atas siaran gratis Piala DFB di TV.

