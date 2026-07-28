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Bayer Leverkusen, semua informasi siaran dalam satu pandangan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan B04 secara langsung di TV dan live streaming?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
DFB-Pokal
Europa League

Musim ini Bayer Leverkusen tampil di tiga kompetisi. SPOX memberi tahu Anda di mana Anda bisa menyaksikan pertandingan mereka secara live di Bundesliga, Liga Europa, dan DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen menjalani tuntutan besar pada musim ini di panggung domestik maupun internasional. Namun, untuk bisa mengikuti pertandingan Bayer secara live di semua kompetisi, Anda memerlukan beberapa langganan dari penyedia yang berbeda.

Di sini Anda bisa mengetahui stasiun mana saja yang menyiarkan pertandingan Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, semua informasi soal penayangan secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga B04 secara live di TV dan livestream?

Menyaksikan Bayer Leverkusen di Bundesliga, Europa League, dan DFB-Pokal secara live di TV dan livestream

Di Bundesliga musim ini, Sky dan DAZN berbagi hak siar pertandingan. Laga hari Jumat serta semua pertandingan tunggal pada hari Sabtu bisa Anda saksikan secara eksklusif di Sky

Penayangan livestream dari stasiun TV berbayar itu tersedia di WOW dan aplikasi SkyGo.

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Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
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Genk
GNK

DAZN menayangkan Bundesliga musim ini, salah satunya dalam format konferensi. Pada hari Sabtu serta di pekan-pekan tengah, Anda bisa menyaksikan pertandingan secara paralel dalam konferensi Bundesliga di DAZN . Selain itu, stasiun TV berbayar tersebut menyiarkan pertandingan hari Minggu secara live dan eksklusif di TV maupun livestream. DAZN menayangkan Bundesliga melalui livestream di situs webnya atau di aplikasi DAZN.

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Bundesliga juga bisa disaksikan di TV gratis pada musim ini. Sat.1 menayangkan pertandingan pada jadwal-jadwal tertentu, misalnya saat pembukaan putaran pertama dan kedua atau pada laga Jumat terakhir sebelum jeda musim dingin. Setelah mengambil alih dari Sky , RTL juga menawarkan beberapa siaran Bundesliga di TV gratis.

Di Europa League, Anda bisa menyaksikan pertandingan Bayer Leverkusen secara live di RTL . Sejumlah laga terpilih ditayangkan secara penuh di TV gratis melalui RTL atau Nitro.

Sementara itu, mayoritas pertandingan ditayangkan melalui livestream di RTL+. Meski RTL merupakan saluran TV gratis, RTL+ adalah platform berbayar.

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Semua pertandingan DFB-Pokal disiarkan Sky musim ini secara live dan penuh di TV berbayar serta livestream. Selain itu, di setiap putaran piala ada pertandingan terpilih yang ditayangkan di TV gratis.

Untuk penayangan gratis DFB-Pokal di TV, ARD dan ZDF menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Bayer Leverkusen, semua informasi soal penayangan secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga B04 secara live di TV dan livestream? Liveticker di SPOX

SPOX mengikuti pertandingan-pertandingan terpilih Bayer Leverkusen untuk Anda lewat liveticker. Anda bisa menemukan liveticker laga-laga B04 di homepage kami. Klik di sini

Robert AndrichGetty

Bayer Leverkusen, semua informasi soal penayangan secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga B04 secara live di TV dan livestream? Profil singkat klub

Didirikan01. Juli 1904 
Gelar juara liga1
Gelar piala2
Gelar Europa League1
Pemain dengan penampilan terbanyakRüdiger Vollborn (477 pertandingan)
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