Bayer Leverkusen menolak tawaran 45 juta euro untuk Malik Tillman

Malik Tillman sempat berpeluang mengambil langkah besar pada hari terakhir bursa transfer Inggris. Menurut BILD, Brighton & Hove Albion datang pada saat-saat terakhir kepada Bayer Leverkusen, yang menolak tawaran senilai 45 juta euro.

Brighton ingin mendatangkan seorang gelandang pada hari terakhir bursa transfer dan karena itu awalnya mengarahkan bidikannya kepada Tillman. Namun, Leverkusen tidak lagi ingin bekerja sama pada fase akhir bursa transfer.

Brighton harus segera beralih dan tetap berburu di Jerman. Dengan sekitar setengah dari harga yang diminta untuk Tillman (23 juta euro), The Seagulls mencapai kesepakatan dengan VfB Stuttgart untuk Chema Andrés.

Tillman yang berusia 24 tahun baru saja menuntaskan satu musim di Leverkusen, yang pada musim panas 2025 mentransfer 37,5 juta euro ke Eindhoven untuk 'merampas' pemain bintang PSV tersebut.

Pada musim pertamanya di Leverkusen, Tillman tampil 42 kali. Dengan delapan gol dan satu assist, ia belum mampu memberi pengaruh sebesar saat menjalani tahun-tahunnya di Eredivisie.

Dalam dua pertandingan pertama musim ini, Tillman menjadi starter di bawah pelatih Carles Martínez, yang karena itu juga tidak ingin kehilangan pemain kreatifnya. Sejauh musim ini, ia masih belum mencatatkan gol maupun assist.

Sebelumnya pada bursa transfer musim panas ini, PSV sempat dikaitkan secara hati-hati dengan Tillman. Namun, menurut Eindhovens Dagblad, kepulangannya tidak memungkinkan karena Leverkusen sama sekali tidak ingin bekerja sama untuk sebuah masa peminjaman.