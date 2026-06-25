"Bayangkan seperti apa?"... Neymar mengejutkan semua orang dan mengungkap sisi lain dari Messi!

Pemain Brasil Neymar da Silva mengejutkan para penggemar dengan pernyataan yang mengharukan tentang Lionel Messi, menegaskan bahwa sosok sebenarnya dari legenda Argentina itu di luar lapangan jauh lebih luar biasa daripada penampilannya di dalam lapangan, terlepas dari berbagai prestasi bersejarah yang telah diraihnya sepanjang kariernya.

Pernyataan Neymar tersebut disampaikan saat ia tampil di hadapan media setelah kembali bergabung dengan tim nasional Brasil, di mana ia ditanya mengenai hubungannya dengan Messi, dan ia pun memberikan pujian besar kepada mantan rekan setimnya di Barcelona dan Paris Saint-Germain.

Neymar mengatakan melalui jaringan "DSPORTS": "Dia adalah orang yang jauh lebih baik di luar lapangan daripada di dalam lapangan, bayangkan saja! Oleh karena itu, saya sangat senang bisa mengenalnya dan bermain bersamanya; dia adalah teman yang luar biasa."

Dia menambahkan: “Kami sering berkomunikasi, dan kami juga sudah berbincang dalam beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa saya sangat menyayanginya.”

Bintang Brasil itu mengungkapkan kedekatan hubungannya dengan Messi di luar lapangan, sambil menegaskan bahwa kapten timnas Argentina itu juga memiliki perasaan khusus padanya.

Selama wawancara, seorang jurnalis menyebutkan bahwa Messi senang dengan kembalinya Neymar ke panggung internasional, lalu pemain Brasil itu menanggapi, “Ya, saya tahu itu, karena dia sangat menyayangi saya, dan kami juga saling menyayangi.”

Neymar juga tak lupa menyampaikan pesan khusus kepada para penggemar Argentina yang selalu menunjukkan apresiasi kepadanya meskipun ada persaingan historis antara kedua tim nasional tersebut.

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Ia berkata: “Saya berterima kasih kepada seluruh warga Argentina atas cinta yang selalu mereka berikan kepada saya, dan saya mengirimkan pelukan hangat kepada mereka semua.”

Neymar juga berbicara tentang perasaannya setelah kembali membela timnas Brasil, menegaskan bahwa momen tersebut sangat istimewa baginya setelah lama absen.

Ia menjelaskan: “Hari ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya, karena sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bermain bersama tim nasional.”

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kembalinya saya hari ini merupakan perasaan yang luar biasa dan emosi yang mendalam bagi saya.”

Neymar tampil bersama Brasil untuk pertama kalinya setelah 981 hari, dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia pada dini hari Kamis ini, di mana ia bermain selama 13 menit dan menciptakan 3 peluang gol.