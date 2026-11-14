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Gelandang Inggris Declan Rice mendukung kapten Harry Kane dalam perbincangan mengenai Ballon d'Or. Ia menegaskan bahwa sang penyerang lebih layak meraihnya ketimbang sensasi Spanyol Lamine Yamal. Berbicara menjelang laga krusial Inggris melawan Spanyol di Nations League, bintang Arsenal itu memuji ketajaman Kane dalam mencetak gol yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kerendahan hatinya sebagai seorang profesional.

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Rice dukung Kane raih penghargaan individu

Getty Images

Menjelang laga penentuan UEFA Nations League melawan Spanyol di Metropolitano, Declan Rice tak menghindari perbandingan antara para pemain terbaik dunia. Rice menilai Ballon d'Or layak menjadi milik kaptennya di timnas. Gelandang itu menyoroti produktivitas luar biasa dan pengaruh Kane di lapangan sebagai alasan utama mengapa ia patut dianggap sebagai pemain terbaik dunia, meski Yamal yang berusia 19 tahun terus memikat penggemar di seluruh dunia.

“Menurut saya, dan juga menurut semua orang, Harry pantas meraih Ballon d'Or. Melihat penampilannya, gol-gol yang ia cetak, dan bukan hanya gol-golnya, tetapi juga cara ia bermain.... Di Spanyol, tentu mereka akan memilih Lamine. Suatu saat ia akan memenanginya, tetapi menurut saya Harry adalah pemenang yang layak,” kata Rice kepada media dalam konferensi pers. Ia kemudian berbicara lebih jauh tentang karakter sang penyerang: “Luar biasa, Ballon d'Or... bayangkan bagaimana kami semua saat berada di restoran. Ia sangat rendah hati, ia tidak tampak seperti seseorang yang telah memenangi Ballon d'Or karena hampir tidak pernah membicarakannya. Ia adalah legenda sepakbola Inggris, kami sangat beruntung.”

Menanggapi kekhawatiran soal rasisme dan atmosfer stadion

Di luar perdebatan soal penghargaan individu, Rice menanggapi situasi sosial seputar pertandingan internasional di Spanyol. “Saya pernah mengalaminya. Saya ingat sekali waktu di Bulgaria, protokol diberlakukan. Kami meninggalkan lapangan. Pelatih belum memberi tahu kami apa pun soal itu, tetapi saya kira ia akan membahasnya. Saya tidak memperkirakan hal seperti itu terjadi besok, ini stadion yang luar biasa. Para pemain sangat menghormati kami dan kami tidak memperkirakan insiden semacam itu terjadi besok,” ujarnya.

Rice berharap perhatian tetap tertuju pada pertandingan. “Tidak, itu tidak membuat saya khawatir. Pada masa sekarang, pada 2026, hal itu sudah sepenuhnya diberantas dari sepakbola. Kami memiliki protokol dan jika itu terjadi, kami sebagai sebuah skuad tahu apa yang akan kami lakukan. Saya bahkan tidak ingin membayangkan adanya nyanyian rasis terhadap salah satu pemain kami atau salah satu pemain Spanyol. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Saya mengesampingkan kemungkinan terjadinya hal semacam itu.”

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Ujian terberat melawan juara Eropa

Getty Images

Inggris bertandang ke Madrid dengan mengetahui bahwa hanya kemenangan yang cukup untuk menyalip Spanyol dan merebut posisi teratas di grup Nations League mereka. “Ketika menghadapi salah satu pemain terbaik dunia seperti Yamal, itu sangat istimewa. Anda selalu ingin menghadapi yang terbaik, tetapi kami tidak boleh hanya berfokus pada Lamine. Mereka punya pemain-pemain bagus yang sangat berkualitas. Tidak tepat jika kami hanya berfokus pada Lamine. Kami tahu betapa bagusnya dia. Menghadapinya akan menjadi ujian sesungguhnya,” ujar Rice.

Pertandingan berikutnya ESP UEFA Nations League A 14.45 ENG Tonton

Menilik besarnya pertandingan tersebut, ia menambahkan: “Menurut saya, keduanya adalah dua tim terbaik di dunia, itu sudah pasti. Jika melihat kedua tim di atas kertas, kami termasuk dua yang terbaik, tetapi kami tidak boleh melupakan Prancis, Belanda, Jerman, dan lainnya. Ini akan menjadi tontonan yang disukai para penggemar.”