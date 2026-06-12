FC Barcelona terus berupaya untuk merekrut penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, meskipun negosiasi berjalan sulit dan Atlético Madrid enggan memfasilitasi kepindahannya, di tengah persaingan ketat dari klub-klub besar Eropa.

Alvarez dianggap sebagai target utama klub Catalan dalam memperkuat lini serang, terutama dengan semakin dekatnya kepergian Robert Lewandowski, di mana sang pemain mendapat dukungan teknis yang jelas dari direktur olahraga Deco dan pelatih Hans Flick, yang memandangnya sebagai penyerang ideal untuk proyek tim musim depan.

Menurut "Marca" Spanyol, Alvarez telah menyatakan keinginan yang jelas untuk pindah ke Barcelona, namun negosiasi tidak berjalan mulus karena sikap keras Atletico Madrid, ditambah dengan masuknya klub-klub lain ke dalam persaingan, terutama Paris Saint-Germain.

Meskipun demikian, para petinggi Barcelona tetap optimis, menganggap keinginan kuat sang pemain untuk mengenakan seragam "Blaugrana" dan masih terbukanya jendela transfer musim panas selama beberapa bulan ke depan sebagai faktor yang menguntungkan mereka. Selain itu, klub Catalan tersebut baru-baru ini memperkuat lini serangnya dengan merekrut pemain Inggris, Anthony Gordon.

Upaya ini dilakukan di tengah kekhawatiran di dalam klub akan terulangnya pengalaman pahit sebelumnya, di mana para pejabat Barcelona masih ingat betul bagaimana mereka gagal di menit-menit terakhir untuk mendatangkan nama-nama besar yang hampir mereka rekrut, terutama pemain Spanyol Nico Williams yang hampir menjadi pemain tim sebelum akhirnya mundur.

Daftar "pemain besar yang terlewatkan" mencakup nama-nama terkenal seperti Paul Pogba, Marco Verratti, Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt, dan David Beckham, serta kasus-kasus lain seperti: Ander Herrera, David Luiz, Diego Costa, dan Marco Reus, di mana alasan finansial, teknis, atau pribadi menghalangi terwujudnya kesepakatan tersebut.