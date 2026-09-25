Tekanan terhadap Roberto De Zerbi di Tottenham semakin meningkat, setelah awal musim berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, di tengah hasil-hasil mengecewakan meski klub telah mengeluarkan dana besar selama bursa transfer musim panas.

Setelah lima pekan berlalu di Liga Primer Inggris, Tottenham masih belum meraih kemenangan dan berada di dasar klasemen, meski telah menggelontorkan lebih dari 400 juta euro untuk mendatangkan sepuluh pemain musim panas ini, yang membuat pelatih asal Italia itu berada di bawah tekanan yang kian besar.

Di tengah awal musim yang bencana ini, Tim Sherwood, mantan pelatih Tottenham, menilai bahwa para pendukung klub menyambut baik kembalinya sosok asal Argentina Mauricio Pochettino jika manajemen mengambil keputusan untuk memecat De Zerbi.

Sherwood mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs Prancis "Foot Mercato": "Para pendukung Tottenham lebih memilih Mauricio Pochettino ketimbang Roberto De Zerbi," namun pada saat yang sama ia menunjukkan bahwa skuad saat ini sangat berbeda dari yang dimiliki pelatih asal Argentina itu pada masa lalunya.









Pochettino melatih Tottenham selama lima tahun setengah, sebelum dipecat pada 2019, beberapa bulan setelah membawa tim ke final Liga Champions Eropa. Ia juga berhasil selama masa jabatannya menempati peringkat kedua dan ketiga di Liga Primer Inggris, meski gagal meraih satu gelar pun.

Sherwood menilai bahwa besarnya pengeluaran selama musim panas telah mengangkat ekspektasi secara signifikan, seraya menegaskan: "Saya kenal banyak pelatih yang berharap bisa mengeluarkan 400 juta pound sterling untuk tim mereka."

Dengan berlanjutnya hasil-hasil negatif, spekulasi mengenai masa depan De Zerbi semakin meningkat, di saat para pendukung Tottenham kini menanti perubahan cepat yang mengembalikan tim ke jalur kemenangan.











