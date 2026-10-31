Kebangkitan Real Madrid kembali ke jalur yang benar di bawah kepemimpinan Jose Mourinho bukan sekadar hasil dari perubahan taktik dari sisi gaya bermain atau pergerakan sang pelatih di pinggir lapangan, melainkan juga berkaitan dengan pulihnya performa sejumlah pemain, setelah tim mulai menampilkan wajah berbeda sejak kebangkitan kuat mereka di Roma. Di antara nama-nama yang mencuri perhatian pada fase ini, menonjol sosok pemain Portugal Bernardo Silva, yang secara bertahap berubah menjadi salah satu elemen penting dalam perhitungan sang pelatih, berkat peran-peran serbagunanya dan kemampuannya memberikan keseimbangan pada lini tengah yang lama tak dimiliki tim.

Ketampilan apik Silva di Stadion Camp Nou menghadapi Barcelona pun bukan kebetulan, melainkan hasil kerja bertahap dari Mourinho, yang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan tempat kepada pemain itu dalam susunan inti, setelah ia menyadari bahwa memaksimalkan kemampuannya tidak terkait dengan menempatkannya di posisi menyerang tradisional, melainkan dengan memfungsikannya di area yang lebih dalam, di mana ia mampu memengaruhi pembangunan serangan, merebut bola, dan mengontrol tempo pertandingan.

Mourinho menangani perkara Bernardo Silva dengan sabar, dan tidak terburu-buru menurunkannya sebagai starter, meski banyak opsi ofensif yang tersedia di hadapannya, yang mencakup para pemain yang mengungguli bintang Portugal itu dari segi kecepatan dan kekuatan fisik, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Setelah mempelajari kebutuhan tim, sang pelatih sampai pada kesimpulan bahwa cara terbaik untuk memaksimalkan kemampuan Silva adalah dengan memfungsikannya di dalam lini tengah, sambil memberinya peran yang lebih dalam di samping Valverde dan Tchouameni, dalam upaya mengatasi sejumlah masalah yang muncul dalam gaya bermain Real Madrid, khususnya terkait keluar membawa bola dan mengatur proses penguasaan bola.

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Namun, peran ini sama sekali tidak mudah, karena menuntut upaya fisik yang besar dan kemampuan bergerak terus-menerus di antara lini, selain memikul tanggung jawab defensif di area yang menyaksikan perebutan bola yang sengit. Oleh karena itu, Mourinho lebih memilih menunggu hingga pemain Portugal itu mencapai kondisi fisik terbaiknya, sebelum mengandalkannya secara rutin dalam susunan inti.

Ada kekhawatiran sebelum laga melawan Barcelona terkait kemampuan tim Catalan itu untuk memaksakan dominasinya melalui lini tengah, yang merupakan salah satu senjata paling menonjol mereka, tetapi apa yang terjadi di Camp Nou mencerminkan keberhasilan gagasan Mourinho, setelah Real Madrid berhasil meredam pengaruh lawannya di area-area penting, berkat organisasi dan pergerakan yang ditampilkan para pemainnya, dengan Silva di garis depan.

Peran defensif tak terduga: Silva mengurung kunci-kunci permainan Barcelona

Aspek paling menonjol dalam penampilan Bernardo Silva menghadapi Barcelona adalah komitmen defensifnya yang mencolok, karena ia mengerahkan upaya besar dalam menekan dan menutup ruang, serta bekerja menutup sudut-sudut umpan bagi Rodri dan Pedri, untuk mencegah keduanya mengontrol tempo permainan dan membangun serangan dengan leluasa.

Pengaruh pemain Portugal itu tidak terbatas pada tugas-tugas defensif, melainkan juga tampak dalam proses membangun serangan dari belakang, sebuah tugas yang memberinya nilai tambah di dalam sistem Mourinho, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Berkat pergerakannya dan kemampuannya menjaga bola di bawah tekanan, Real Madrid kini dapat keluar secara lebih terorganisasi dari area-area defensifnya, dan kehadirannya juga meringankan beban Aurelien Tchouameni, baik melalui pembagian tanggung jawab membangun permainan maupun penyediaan opsi umpan tambahan, yang berdampak positif pada penampilan gelandang Prancis itu.

Mourinho sebelumnya telah mengisyaratkan selama masa persiapan musim bahwa Bernardo Silva membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai level terbaiknya, setelah ia tidak berada dalam kondisi yang tepat selama masa liburan, dan hal itu mendorong sang pelatih untuk bersabar sebelum memberinya peran yang ia inginkan.

Dan kini, tampaknya penantian ini mulai membuahkan hasil, setelah pemain itu memulihkan kesiapannya dan menjadi mampu menjalankan peran-peran rumit yang diminta pelatih Portugal itu darinya.

Angka-angka penguasaan bola mengungkap pengaruh Bernardo Silva

Indikator teknis saja tidak cukup untuk menunjukkan besarnya perbaikan yang dibawa Bernardo Silva ke lini tengah Real Madrid, karena angka-angka penguasaan bola mengungkapkan perbedaan yang jelas dalam penampilan tim dengan kehadirannya di dalam lapangan.

Mourinho sebelumnya telah memantau tanda-tanda perbaikan ini dalam dua laga menghadapi Sevilla dan Leipzig, setelah pemain Portugal itu mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter pada laga terakhir, dan pengaruhnya tampak jelas pada kemampuan tim menjaga bola, bahkan selama babak pertama di mana Real Madrid tidak menampilkan level terbaiknya menghadapi tim Jerman itu.

Menurut angka-angka yang ada, rata-rata penguasaan bola Real Madrid mencapai 57% ketika Bernardo Silva berada di dalam lapangan, dibandingkan 47% saat ia absen, sementara rata-rata umum tim sepanjang musim mencapai 52%.

Angka-angka ini semakin menonjol ketika melihat beberapa pertandingan, karena Real Madrid menguasai bola sebesar 62% menghadapi Leipzig, sedangkan persentasenya tidak melampaui 46% menghadapi Roma, laga yang di dalamnya Silva hanya bermain pada 20 menit terakhir.

Adapun laga melawan Barcelona menjadi pengecualian yang jelas, setelah persentase penguasaan bola Real Madrid hanya mencapai 37%, dalam pertandingan yang memaksakan perhitungan berbeda karena kekuatan lawan dan sifat laga itu sendiri, tetapi hal itu tidak menghalangi tim untuk mencapai tujuannya dan keluar dengan hasil positif.

Indikator-indikator ini mencerminkan bahwa kehadiran Silva memberikan Real Madrid opsi tambahan dalam mengolah bola, baik melalui kemudahan proses mengumpan maupun penyediaan solusi untuk keluar dari tekanan, selain kemampuannya menghubungkan antarlini, elemen-elemen yang hilang dari tim pada beberapa periode.

Pengganti Kroos dan Modric: Mourinho menemukan solusi di dalam tim

Di tengah tidak dilakukannya transfer baru untuk memperkuat lini tengah, baik dengan merekrut Rodri maupun pemain lain yang memiliki karakteristik serupa, Bernardo Silva menjadi salah satu solusi paling menonjol yang tersedia di hadapan Mourinho untuk membangun kembali posisi ini, yang masih mencari identitas yang jelas setelah berakhirnya era keemasan yang dipimpin Toni Kroos dan Luka Modric.

Mourinho memandang bahwa merekrut pemain Portugal itu merupakan tambahan penting berkat keserbagunaannya dan kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi, baik di area ofensif yang lebih maju maupun di belakang para penyerang, atau bahkan di sayap.

Namun, perkembangan terakhir mengungkapkan kemungkinan memanfaatkannya dengan cara yang sama sekali berbeda, setelah sang pelatih mendapati bahwa pemanfaatan terbaik atas kemampuannya pada fase saat ini adalah dengan mengandalkannya di dalam lini tengah, serta memberinya tanggung jawab defensif dan organisatoris yang lebih besar.

Pengaruh perubahan ini tidak terbatas pada Silva seorang, melainkan juga turut membebaskan Arda Guler dari sejumlah tugas yang membatasi daya ancamnya di lini depan, dan memberinya ruang lebih besar untuk bergerak di area-area maju dan menciptakan peluang, sebagaimana tampak jelas selama laga menghadapi Barcelona di Camp Nou.

Dengan demikian, tampaknya Mourinho telah menemukan dalam diri Bernardo Silva sebuah kepingan penting untuk menata ulang lini tengah Real Madrid, bukan hanya karena keterampilan teknis dan kemampuannya menjaga bola, tetapi juga berkat disiplin taktiknya dan kesiapannya menjalankan peran-peran yang mungkin tidak selalu tampak dalam statistik tradisional.

Dan setelah periode pencarian keseimbangan yang hilang di lini tengah, solusi yang dibutuhkan Real Madrid mungkin sudah benar-benar ada di dalam susunannya, pada diri seorang pemain yang terbiasa membuat perbedaan secara ofensif, tetapi kini menjadi salah satu kunci stabilitas defensif dan kontrol tempo permainan.