Asosiasi Sepakbola Yordania bersiap memperkenalkan pelatih asal Maroko, Badou Zaki, sebagai pelatih baru timnas utama Yordania, dalam sebuah konferensi pers yang akan digelar Kamis mendatang di markas asosiasi, menandai dimulainya tugasnya secara resmi bersama timnas Yordania.

Menurut Asosiasi Sepakbola Yordania, konferensi pers akan dimulai pukul dua belas siang dengan kehadiran perwakilan media yang terakreditasi, di mana Zaki akan diperkenalkan secara resmi, di samping pemaparan gambaran fase mendatang serta rencana timnas untuk agenda-agenda yang menantinya.

Sebelumnya, Asosiasi Sepakbola Yordania telah mengumumkan penunjukan Zaki untuk menukangi timnas selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam rangka persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, terutama putaran final Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi.

Perkenalan pelatih asal Maroko itu sebelumnya sempat ditunda karena kondisi keluarga yang mendesak sehingga menghalanginya tiba di Yordania pada waktu yang telah ditentukan, sebelum asosiasi menetapkan jadwal baru untuk menggelar konferensi pers dan mengumumkan secara resmi dimulainya tugas Zaki bersama timnas Yordania.