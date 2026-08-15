Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-AFR-2017-MAR-LBAAFP

Diterjemahkan oleh

بayan baru dari Federasi Yordania tentang Badou Zaki

Jordan
Morocco
B. Zaki
Asian Cup
Yordania
Maroko

Apa ceritanya?

Asosiasi Sepakbola Yordania bersiap memperkenalkan pelatih asal Maroko, Badou Zaki, sebagai pelatih baru timnas utama Yordania, dalam sebuah konferensi pers yang akan digelar Kamis mendatang di markas asosiasi, menandai dimulainya tugasnya secara resmi bersama timnas Yordania.

Menurut Asosiasi Sepakbola Yordania, konferensi pers akan dimulai pukul dua belas siang dengan kehadiran perwakilan media yang terakreditasi, di mana Zaki akan diperkenalkan secara resmi, di samping pemaparan gambaran fase mendatang serta rencana timnas untuk agenda-agenda yang menantinya.

Sebelumnya, Asosiasi Sepakbola Yordania telah mengumumkan penunjukan Zaki untuk menukangi timnas selama satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam rangka persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, terutama putaran final Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi.

Perkenalan pelatih asal Maroko itu sebelumnya sempat ditunda karena kondisi keluarga yang mendesak sehingga menghalanginya tiba di Yordania pada waktu yang telah ditentukan, sebelum asosiasi menetapkan jadwal baru untuk menggelar konferensi pers dan mengumumkan secara resmi dimulainya tugas Zaki bersama timnas Yordania.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google