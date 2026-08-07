Baunya busuk: Peringatan Mourinho yang mengancam ambisi Mohamed Salah

Kepindahan pemain Mesir Mohamed Salah ke klub Turki, Trabzonspor, mendominasi lanskap olahraga dalam beberapa jam terakhir, di mana berbagai pendapat dan prediksi bermunculan seputar kemampuan sang legenda Liverpool untuk mengulangi kesuksesan yang pernah diraihnya.

Salah bergabung dengan klub Turki tersebut untuk durasi dua musim, dengan gaji tahunan mencapai 17 juta euro, di samping tambahan lain yang berkaitan dengan iklan serta bagian dari penjualan jersey yang mencapai 20%.

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Meski Salah mendapat sambutan bersejarah dari para suporter Trabzon, ada banyak pakar yang mengkritik langkah ini, karena lemahnya liga Turki dibandingkan dengan liga-liga besar.

Kritik tersebut membawa kita untuk kembali ke belakang, tepatnya pada pernyataan pelatih asal Portugal Jose Mourinho ketika ia menjadi pelatih klub Turki, Fenerbahce, di mana ia menggambarkan liga tersebut dengan istilah yang paling buruk, seraya berkata: "Tidak ada seorang pun di luar sana yang menonton liga yang suram dan menyedihkan ini."

Ia menambahkan: "Liga yang berbau tidak sedap, tetapi pada akhirnya ini adalah pekerjaan saya dan saya harus beradaptasi dengannya."

Pernyataan ini bisa dianggap sebagai pesan peringatan yang harus diingat kembali oleh Salah, dan ia harus berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya, mengingat ia adalah salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Arab dan dunia secara keseluruhan.