Diego Simeone merupakan satu-satunya pelatih yang mengalahkan Hansi Flick sebanyak 3 kali sepanjang kariernya di level profesional, dan jika Atletico Madrid menang atas Barcelona, Minggu ini, ia akan menjadi pelatih pertama yang mengalahkan pelatih asal Jerman tersebut sebanyak 4 kali, sejak awal karier kepelatihannya pada 1996 bersama Victoria Bammental di divisi keempat Jerman.

Dengan demikian, pelatih asal Argentina itu sudah menjadi kerikil paling mengganggu di sepatu Flick sepanjang kariernya di sepak bola profesional, bahkan sebelum dimulainya duel yang dinanti-nantikan di Stadion Metropolitano, menurut surat kabar "Marca" asal Spanyol.

Terlepas dari kemungkinan Simeone memasuki jeda internasional pekan depan dengan menduduki puncak klasemen, dan menjelmanya ia menjadi pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak dalam sejarah La Liga, setelah menyamai rekor Luis Aragones sebanyak 344 kemenangan saat menghadapi Levante, meski menjalani 192 pertandingan lebih sedikit, pelatih asal Argentina itu kian dekat untuk mengukuhkan statusnya sebagai rintangan terbesar yang pernah dihadapi Flick.

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Duel antarkedua pelatih ini sudah hampir menjadi kebiasaan, karena mereka telah bertemu 12 kali, di antaranya dua pertandingan ketika Flick menjadi pelatih Bayern Munich, dan sepuluh pertemuan sejak ia menangani Barcelona. Meski timbangan condong ke pihak pelatih asal Jerman itu, yang meraih tujuh kemenangan dan dua hasil imbang, ia tidak pernah menemukan pelatih yang mengganggunya sebesar Simeone.

Terlebih lagi sejak kedatangan Flick di Barcelona, Simeone berhasil melayangkan pukulan-pukulan menyakitkan kepadanya. Pada pertemuan pertama di antara keduanya pada musim 2024-2025, di Stadion Montjuic, Atletico membukukan comeback mematikan dan menang 2-1, lalu dinobatkan sebagai juara paruh musim, sekaligus Simeone mencatatkan kemenangan pertamanya di La Liga di kandang Barcelona.

Namun dua kekalahan yang paling menyakitkan bagi Flick datang pada musim lalu; yang pertama dengan empat gol tanpa balas dalam 45 menit, yang membuka jalan bagi Atletico untuk mencapai final Copa del Rey, dan yang kedua dengan dua gol tanpa balas pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa, hasil yang tak mampu dibalas Barcelona pada pertandingan leg kedua.

Kembali ke Masa Lalu yang Jauh

Untuk menemukan para pelatih yang mengalahkan Flick 3 kali sebelum Simeone, kita harus kembali ke masa-masa awalnya di divisi-divisi bawah Jerman, sebelum ia membesarkan namanya di Bayern Munich.

Kita harus menengok 21 tahun ke belakang untuk menemukan seorang pelatih yang mengalahkan Flick 3 kali, yakni Robin Dutt, yang menukangi Stuttgarter Kickers pada musim 2005-2006, dan meraih ketiga kemenangannya atas Hoffenheim, tim yang ia promosikan bersama Flick ke Regionalliga Süd, divisi ketiga Jerman.

Hermann Gerland juga menimpakan tiga kekalahan kepada Flick, ketika ia menjadi pelatih tim cadangan Bayern Munich, sebelum sekitar 15 tahun kemudian ia menjadi asistennya di timnas Jerman dan tim Bavaria itu.

Dua musim sebelum itu, Hans-Jürgen Boysen telah mengalahkan Flick untuk ketiga kalinya, selama periodenya bersama Schweinfurt 05 dan Kickers Offenbach. Sebelumnya, Gerd Schwickert mengunggulinya pada musim 2001-2002 dan 2002-2003, setelah mengalahkannya bersama Wehen, tim yang pernah diperkuat Pellegrino Matarazzo, pelatih Real Sociedad saat ini, lalu bersama SV 07 Elversberg pada musim 2003-2004, menurut "Marca".