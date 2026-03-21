Berita buruk bagi Inter asuhan Chivu dan timnas Italia asuhan Gattuso. Alessandro Bastoni belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya saat derby melawan Milan, setelah melakukan pelanggaran terhadap Adrien Rabiot, dan kondisinya belum membaik: setelah sesi latihan dan konferensi pers pelatih asal Rumania tersebut, kini resmidikonfirmasi bahwa ia tidak akan ikut dalam laga tandang ke Florence melawan Fiorentina, yang dijadwalkan besok malam di Stadion Franchi.





PLAYOFF TERANCAM? - Bek Inter tersebut telah mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim, namun ia tidak akan berangkat ke Firenze bersama skuad. Kabar ini juga berdampak langsung pada timnas Italia asuhan Gennaro Gattuso, yang dalam waktu kurang dari seminggu akan bertanding di playoff Piala Dunia dan mungkin harus kehilangan bek Inter tersebut, menjelang semifinal yang dijadwalkan Kamis malam melawan Irlandia Utara: Bastoni tetap akan berangkat ke pemusatan latihan di Coverciano.





BERITA TERBARU DARI INTER - Selain Bastoni, Chivu pasti harus bermain tanpa Lautaro Martinez dan Mkhitaryan. Pemain asal Armenia itu absen karena cedera paha, sementara kapten asal Argentina itu belum berlatih bersama tim: meskipun demikian, ia mungkin tetap akan ikut bersama tim ke Tuscany.