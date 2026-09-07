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Germany v Mali: Group A - FIBA Women's Basketball World Cup Germany 2026Getty Images Sport
SID

Diterjemahkan oleh

“Basket yang benar-benar bagus!” Tim DBB melaju ke putaran final Piala Dunia dengan kemenangan kedua - suporter kehormatan Dennis Schröder terpukau

Setelah kemenangan meyakinkan dalam duel penentuan melawan Mali, tim basket putri Jerman akan menghadapi Korea Selatan pada babak kualifikasi menuju perempat-final di Piala Dunia kandang.

Dari pengeras suara menggelegar "Durch den Monsun" milik Tokio Hotel, para pebasket putri Jerman melompat-lompat di lapangan Berlin dengan lagu tim mereka dan membiarkan para fan merayakan mereka. Dalam duel penentuan melawan Mali, tim asuhan pelatih kepala tim nasional Olaf Lange mampu menjaga ketenangan dan pantas mendapatkan posisi awal terbaik saat melangkah ke babak final.

Dalam laga terakhir fase grup, tuan rumah menang 83:58 (49:32) berkat penampilan meyakinkan, dengan hadiah berupa posisi kedua di Grup A di belakang favorit Spanyol. Sudah pada Selasa (20.45/MagentaTV), mereka akan menghadapi Korea Selatan di babak kualifikasi menuju perempat final.

"Saya sangat senang dengan perkembangan kami. Sekarang hasilnya juga sudah ada," kata Lange di Uber Arena yang penuh sesak kepada MagentaTV dan langsung menatap ke depan. "Sekarang kami harus menata ulang diri lagi. Korea Selatan adalah tim yang bagus."

Sebelum laga penentuan grup, situasinya menarik karena keempat tim sama-sama mengoleksi tiga poin setelah dua pertandingan, dengan masing-masing satu kemenangan dan satu kekalahan. Bagi tim Jerman, posisi pertama masih bisa diraih - tetapi mereka juga masih bisa tetap di peringkat keempat. Karena Spanyol pada malam harinya mengalahkan Jepang di pertandingan paralel (79:59), tidak ada lagi peluang untuk menjadi juara grup - tetapi target antara telah tercapai.

Germany v Mali: Group A - FIBA Women's Basketball World Cup Germany 2026Getty Images

Superfan Dennis Schröder melihat start bagus dari tim DBB

Setelah kekalahan telak di laga pembuka melawan para pemain Spanyol (53:83) dan kebangkitan melawan Jepang (74:58), targetnya adalah finis setinggi mungkin di klasemen - dan untuk itu kemenangan kedua di turnamen menjadi keharusan. "Kami harus menjadi pihak yang agresif, sejak awal," kata Frieda Bühner, pencetak angka terbanyak saat melawan Jepang.

Di depan mata kapten juara dunia Dennis Schröder, yang hadir di tepi lapangan sebagai superfan, start bagus pun didapat. Pertahanan mampu mengatasi Mali dengan baik, Leonie Fiebich lebih dulu memasukkan tripoin pertama, dan tim Jerman menjauh menjadi 15:7 (menit ke-6). Namun setelah itu datang fase lemah dengan terlalu banyak kesalahan. Alexis Peterson, yang kembali bermain setelah absen saat jeda melawan Jepang karena infeksi, pun melakukan dua turnover cepat.

Luisa Geiselsöder, yang sejauh ini belum benar-benar masuk ke turnamen, menampilkan performa terbaiknya dan tampil sempurna pada paruh pertama. Bühner juga bersinar, menciptakan keunggulan dua digit pertama lewat tripoin keduanya secara beruntun (40:29/menit ke-16). Kini hampir semuanya berjalan mulus, dari luar garis juga masuk tembakan Alexandra Wilke dan Marie Gülich, lalu lagi-lagi dari top skor Bühner (21 poin).

Luisa Geiselsöder menghadirkan penentuan awal

"Anda ingin menjadi lebih baik di setiap pertandingan, dan mereka melakukannya," kata Schröder saat jeda dan memuji "atmosfer keren" yang diciptakan 12.550 penonton. Dalam duel kedua melawan Mali setelah laga internasional pada 2007 di Saarlouis, tim Jerman juga tidak goyah setelah kembali dari ruang ganti.

Tim Afrika itu, yang secara sensasional mengalahkan Spanyol pada matchday kedua (82:73), tak mampu menjawab energi besar dari tim asuhan Lange. Geiselsöder menghadirkan penentuan awal dengan tripoin lainnya lebih cepat (56:37/menit ke-25). "Rasanya luar biasa. Itu benar-benar basket yang sangat bagus," kata pemain WNBA itu.

Jika tim DBB mampu menang atas Korea Selatan, peringkat ketiga Grup B, di babak playoff, maka mereka akan menghadapi Belgia di perempat final. Juara Eropa 2023 dan 2025 itu menjuarai Grup C tanpa kekalahan.

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