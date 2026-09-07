Dari pengeras suara menggelegar "Durch den Monsun" milik Tokio Hotel, para pebasket putri Jerman melompat-lompat di lapangan Berlin diiringi lagu tim mereka dan membiarkan diri mereka dirayakan para penggemar. Dalam duel penentuan melawan Mali, tim asuhan pelatih nasional Olaf Lange mampu menjaga ketenangan dan pantas mendapatkan posisi awal terbaik saat melaju ke babak final.

Dalam laga terakhir fase grup, tuan rumah menang meyakinkan 83:58 (49:32), dan hadiahnya adalah posisi kedua di Grup A di belakang favorit Spanyol. Sudah pada Selasa (20.45/MagentaTV), mereka akan menghadapi Korea Selatan di babak kualifikasi menuju perempat final.

"Saya sangat senang dengan perkembangan kami. Sekarang hasilnya juga sudah datang," kata Lange di Uber Arena yang penuh sesak kepada MagentaTV dan langsung menatap ke depan. "Sekarang kami harus mengatur ulang diri kami lagi. Korea Selatan adalah tim yang bagus."

Sebelum laga penentu grup, situasinya menarik karena keempat tim setelah dua pertandingan sama-sama mengoleksi satu kemenangan dan satu kekalahan, dengan tiga poin. Bagi tim Jerman, mereka masih bisa naik ke posisi pertama - tetapi juga tetap berada di peringkat keempat. Karena Spanyol pada malam hari mengalahkan Jepang dalam laga paralel (79:59), tidak ada lagi peluang untuk menjadi juara grup - tetapi target antara sudah tercapai.

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Fans istimewa Dennis Schröder melihat start bagus tim DBB

Setelah kekalahan telak pada laga pembuka melawan tim putri Spanyol (53:83) dan kebangkitan melawan Jepang (74:58), tujuannya adalah finis setinggi mungkin di klasemen - dan untuk itu kemenangan kedua di turnamen menjadi keharusan. "Kami harus menjadi pihak yang agresif, sejak awal," kata Frieda Bühner, pencetak poin terbanyak saat melawan Jepang.

Di depan mata kapten juara dunia Dennis Schröder, yang berada di tepi lapangan sebagai fans istimewa, start itu berhasil diwujudkan. Pertahanan mampu mengendalikan Mali dengan baik, Leonie Fiebich lebih dulu memasukkan lemparan tiga angka pertama, dan tim Jerman melesat unggul 15:7 pada menit keenam. Namun setelah itu datang fase lemah dengan terlalu banyak kesalahan. Alexis Peterson pun melakukan dua turnover cepat, setelah kembali bermain usai jeda melawan Jepang karena infeksi.

Luisa Geiselsöder, yang sejauh ini belum benar-benar tampil di turnamen, menunjukkan performa terbaiknya dan tampil sempurna pada babak pertama. Bühner juga bersinar, menghadirkan keunggulan dua digit pertama lewat tripoin keduanya secara beruntun (40:29/16'). Kini hampir semuanya berjalan mulus, Alexandra Wilke dan Marie Gülich juga mencetak angka dari luar, lalu kembali top skor Bühner (21 poin).

Luisa Geiselsöder menghadirkan keunggulan penentu

"Anda ingin menjadi lebih baik di setiap pertandingan, dan itulah yang mereka lakukan," kata Schröder saat jeda dan memuji "atmosfer keren" yang dihadirkan 12.550 penonton. Dalam duel kedua melawan Mali setelah pertandingan internasional pada 2007 di Saarlouis, tim Jerman juga tidak goyah setelah kembali dari ruang ganti.

Tim Afrika itu, yang secara sensasional mengalahkan Spanyol pada matchday kedua (82:73), tidak mampu merespons energi besar dari tim Lange. Geiselsöder menghadirkan keunggulan penentu lebih awal melalui tripoin lainnya (56:37/25'). "Rasanya luar biasa. Itu adalah basket yang benar-benar bagus," kata pemain WNBA itu.

Jika tim DBB mampu meraih kemenangan atas Korea Selatan, peringkat ketiga Grup B, di babak playoff, mereka akan menghadapi Belgia di perempat final. Juara Eropa 2023 dan 2025 itu memenangi Grup C tanpa kekalahan.