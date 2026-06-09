Bas Sibum, yang baru saja dipecat dari Heracles, akan segera menandatangani kontrak dengan klub papan atas Belanda

Peter Bosz akan menyambut Bas Sibum sebagai asisten pelatih baru di PSV. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin pada hari Selasa.

Sibum yang berusia 43 tahun merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Ibrahim Afellay di staf teknis klub asal Eindhoven tersebut.

Afellay yang berusia 40 tahun telah hengkang pada bulan Mei setelah lima bulan bersama PSV. Sibum diharapkan dapat melengkapi kembali staf Bosz.

Menurut Boualin, pembicaraan antara PSV dan Sibum berjalan dengan baik. “Jika semua detail sudah diselesaikan, sepertinya dia akan menjadi tangan kanan baru Bosz.”

Sibum pernah menjadi pelatih kepala di Roda JC pada musim 2023/2024 dan 2024/2025. Selanjutnya, pria asal Drenthe ini diberi kesempatan untuk mencoba peruntungannya di Heracles di Eredivisie.

Namun, di Almelo, segalanya sudah berantakan sejak awal musim lalu. Sibum dipecat pada akhir Oktober.