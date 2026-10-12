Bas Nijhuis menilai Jorthy Mokio seharusnya mendapat kartu merah atas pelanggarannya terhadap Noé Lebreton dalam laga Ajax - NEC. Hal itu disampaikan sang wasit saat berada di bar acara Vandaag Inside.

Saat Ajax unggul 1-0, Mokio menarik Lebreton hingga terjatuh di kotak penalti timnya sendiri. Saat itu, pemain NEC tersebut bisa menendang bola ke gawang yang kosong.

"Bola datang dan dia ditahan. Setelah itu, dia bisa menendang bola ke gawang. Jadi, pertanyaannya: apakah saat itu dia bisa menendang bola ke gawang tanpa hambatan?" kata Nijhuis mengawali penjelasannya.

"Dia bisa menendang bola tanpa hambatan, jadi ini kartu merah," simpul wasit asal Twente itu. Tjaronn Chery mencetak gol dari titik penalti untuk memastikan skor akhir 1-1.

Nijhuis sepakat dengan kartu kuning untuk Abdellah Ouazane atas insidennya dengan Bryan Linssen. "Ini kaki mengenai kaki, dengan pul sepatu mengarah ke bawah. Kartu kuning adalah keputusan yang tepat."

Nijhuis juga punya pendapat yang jelas soal dua kartu kuning untuk Ryan Gravenberch saat menghadapi Manchester City (0-3). "Yang pertama, ya, itu bisa diberikan. Dia menempatkan kakinya di atas kaki Eliott Anderson."

"Tapi yang kedua, itu bukan pelanggaran. Tindakannya tidak sembrono dan itu juga bukan serangan yang menjanjikan. Dia nyaris tidak menyentuhnya. Ini bukan kartu kuning kedua," ujar Nijhuis.